Llueven felicitaciones al presidente electo de Honduras

El reconocimiento de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo de Honduras, vísperas de Navidad, provocó una ola de felicitaciones y reconocimientos en el hemisferio, desde dignatarios hasta políticos de alto nivel en los Estados Unidos, América Latina y Europa.

El miércoles, el Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente que el candidato por el Partido Nacional fue el ganador de los comicios. Con más del 99 por ciento de las actas escrutadas, Asfura obtuvo un millón 479 mil 822 votos, equivalentes al 40.27 por ciento del total, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con un millón 452 mil 796 papeletas a su favor, lo que representa el 39.53 por ciento.

A través de una declaración firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos felicitó al presidente electo Nasry Asfura “por su clara victoria electoral”.

“Esperamos trabajar con su administración para avanzar nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos”, aseguró.

Además, en una publicación en X, el cubanoamericano refrendó: “El pueblo de Honduras ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. EEUU felicita al presidente electo y espera trabajar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

El número dos en el Departamento de Estado, Christopher Landau, se sumó a la felicitación a “Tito” Asfura y “al gran pueblo de Honduras por una elección exitosa y muy disputada. EEUU espera trabajar estrechamente con la nueva Administración Asfura. ¡Papi a la orden!”, escribió.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron a “Tito” Asfura y expresaron los deseos de trabajar juntos.

“Con su gobierno, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”, dijeron.

Asimismo, los firmantes destacaron “la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”.

Además del mensaje conjunto, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; y José Raúl Mulino, de Panamá, extendieron felicitaciones personales, reconociendo a “Tito” Asfura como presidente.

“Desde Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, publicó Milei.

También publicaron sendas felicitaciones la embajada del Reino Unido en Tegucigalpa, así como las cancillerías de Bolivia, Perú y Costa Rica.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA reafirmó “que no identificó elementos fraudulentos determinantes y considera que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía”.

Desde el Congreso de EEUU también llegó la felicitación. La representante María Elvira Salazar, una de las voces más críticas del gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro de Zelaya, reaccionó en su cuenta personal en X.

“Como presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, trabajaré junto al presidente electo Asfura para fortalecer las relaciones entre EEUU y Honduras, impulsar la cooperación democrática y avanzar en una agenda de libertad, desarrollo y seguridad para nuestros pueblos”, expresó.

Entretanto, Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, anunció que invitó al presidente electo de Honduras a visitar su país. “Le transmití nuestros más cálidos deseos al pueblo de Honduras, le deseé éxito en su gestión y lo invité a visitar Israel”, dijo en X.

Otros líderes partidistas también se sumaron a la felicitación, entre ellos el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, y los líderes españoles Santiago Abascal, de VOX, y Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular.

En un mensaje de agradecimiento en su cuenta de campaña, Nasry Asfura reconoció “la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”.

Y aseguró: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”.