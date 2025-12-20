EEUU sanciona a funcionarios de Honduras por menoscabo de las elecciones presidenciales

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra funcionarios por interferir en el resultado de las elecciones generales de Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.



Una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, explica que se ha revocado la visa de Mario Morazán, en base a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA), "por socavar la democracia en Honduras al impedir el recuento de votos".

Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, representa al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Además, la cancillería estadounidense rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa y adoptó medidas para imponer restricciones de visado a otra persona "por menoscabar la democracia en Honduras".

Ochoa, también afiliado al partido oficialista Libre, ocupa el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral y ha denunciado repetidamente un supuesto "golpe electoral", "fraude automatizado", injerencia extranjera y manipulación de votos.

El comunicado de Rubio explica que las medidas se adoptan en cumplimiento de una prohibición a aquellas personas cuyo ingreso o actividades "tendrían consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de EEUU".

"Estados Unidos no tolerará acciones que atenten contra nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas que sean pertinentes para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras", concluye la declaración.

Según la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por Eladio Loizaga, la jornada electoral en Honduras se desarrolló con normalidad, alta participación ciudadana y de manera pacífica.

Sin embargo, criticó los retrasos "injustificables" en el escrutinio por problemas técnicos y obstáculos administrativos y urgió al Consejo Nacional Electoral a agilizar el conteo especial de actas con inconsistencias para proclamar resultados oficiales lo antes posible.

Al 20 de diciembre de 2025, el proceso de escrutinio aún no ha concluido.

Los resultados preliminares muestran una contienda extremadamente ajustada, con Nasry Asfura (Partido Nacional) liderando por un margen mínimo sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal).