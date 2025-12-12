EEUU elimina los programas de parole de reunificación familiar para Cuba y otros seis países

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la eliminación total de los programas de parole de reunificación familiar (FRP) para ciudadanos de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

La decisión, que se publicará este lunes en el Registro Federal, marca un giro drástico en la política migratoria de la administración de Donald Trump. La medida pone fin a un mecanismo creado para acelerar la llegada de familiares de residentes legales y ciudadanos estadounidenses, y que miles de personas en la región utilizaban como una vía segura para emigrar a Estados Unidos.

El DHS aseguró en un comunicado que el objetivo es “terminar el abuso del parole humanitario”, alegando que los programas FRP permitían la entrada de extranjeros con “insuficiente verificación” y que, en la práctica, servían para “eludir el proceso tradicional de parole”.

“El parole nunca fue concebido para ser usado de esta manera. Estamos regresando a un sistema caso por caso, como ordenó el Congreso. Es un retorno al sentido común y a la política de America First”, señaló la agencia.

El gobierno argumentó que los programas presentaban brechas de seguridad que podían ser explotadas por actores maliciosos y que representaban un riesgo inaceptable para la seguridad nacional.

¿Qué pasa con quienes ya están en Estados Unidos bajo FRP?

El DHS publicó un aviso en el Registro Federal que establece cómo se aplicará la terminación del programa:

Según el documento, el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el parole de todas las personas ingresadas bajo FRP, a menos que presenten un Formulario I-485 (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025, y dicho formulario continúe pendiente el 14 de enero de 2026.

"Si el I-485 está debidamente presentado, el parole seguirá vigente hasta que se tome una decisión final sobre el caso, o se venza el período de parole, lo que ocurra primero", indica y aclara que si el ajuste es negado el parole será eliminado de inmediato y la persona deberá abandonar el país sin demora.

Con la terminación del parole, el permiso laboral asociado también será revocado. El gobierno notificará individualmente a cada beneficiario sobre la cancelación tanto del estatus temporal como de la autorización de empleo.

El comunicado señala además que los beneficiarios del FRP sin base legal para permanecer en Estados Unidos tras la terminación del programa deberán salir del país antes del 14 de enero de 2026.

El DHS insta a los migrantes a reportar su salida mediante la aplicación CBP Home, a través de la cual ofrecen bono de salida, asistencia económica y de documentos de viaje y perdón de multas civiles para quienes califiquen.

Impacto en miles de familias

El cierre de los FRP representa la desaparición de una de las vías de reunificación más utilizadas por cubanos y latinoamericanos desde mediados de los años 2000. Miles de solicitudes pendientes quedarán sin efecto, y quienes ya viven bajo este mecanismo deberán actuar rápidamente para evitar caer en un estatus irregular.

La medida se enmarca en una reestructuración más amplia del sistema migratorio bajo la administración Trump, que también ha suspendido decisiones de asilo, congelado trámites para países bajo el “travel ban” y reforzado operativos contra la inmigración irregular.