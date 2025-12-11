"En Cuba nadie se cree eso"... régimen presume de respetar derechos humanos

Getting your Trinity Audio player ready...

La brecha entre la retórica oficial que asegura consagrar los derechos humanos en la ley y las graves violaciones del régimen a las libertades fundamentales, se profundiza cada vez más.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró, en el marco del 10 de diciembre, 85 acciones represivas contra activistas, expresos políticos y periodistas independientes.

Los actos, ejecutados por la Seguridad del Estado, la policía y otras fuerzas paramilitares incluyeron detenciones arbitrarias, cercos de vigilancia, amenazas, interrogatorios, violencia policial, restricciones de datos móviles y servicios de telefonía.

“Ninguno de estos represores, en ningún momento, en ningún lugar de Cuba, han sido juzgados porque en Cuba no hay una justicia independiente, no hay una fiscalía independiente a la cual pueda acudir el ciudadano, el opositor, el activista, aquel a quien se le ha violado sus derechos más elementales para pedir justicia”, dijo a Martí Noticias, Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.

Pero, en ese mismo entorno, Miguel Díaz -Canel culpó, una vez más, a Estados Unidos de tratar de rendir por hambre “al digno pueblo cubano”.

“La política exterior, del tipo de alianzas y rivalidades que hace un país, les pertenece a las autoridades del país en cuestión. Fidel Castro se pasó al bando del comunismo inconsultamente, se alió con la Unión Soviética como su peón geoestratégico y en consecuencia recibió el tratamiento, en el contexto de la guerra fría, que merecía", señaló Librado Linares, coordinador general del Movimiento Cubano Reflexión, asentado en Camajuaní, Villa Clara y multiplicado por otras provincias.

"Al mismo tiempo, convirtió a la revolución en un sistema comunista totalitario que es violador flagrante de los derechos humanos. Son regímenes colectivistas y los derechos humanos son derechos individuales”, precisó.

En su mensaje en X, el gobernante cubano obvió las decenas de protestas que se suceden por toda la isla en las que la población hace demandas sociales y económica concretas, como electricidad, agua y alimentos, del mismo modo que reclama las libertades fundamentales y un cambio de sistema político.

“La culpa de la situación que existe es básicamente de las decisiones del régimen, tanto en política exterior como en política doméstica, porque ha implementado un sistema de planificación central y de empresa estatal socialista extremadamente ineficiente, corrupto, que no satisface la necesidad de la gente”, destacó Linares.

También, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, comentó en la misma red social que Cuba continuará cumpliendo los instrumentos jurídicos de Derechos Humanos de los cuales es Estado parte.

“Esa combinación es el resultado por el cual estamos como estamos, que el país está colapsado y eso de que es un sistema de igualdad, de justicia, de dignidad, solamente se puede oír en el discurso oficial. Ahora mismo se produjo un ajuste draconiano del déficit fiscal, que fue culpa de ellos, que se han montado en las desigualdades que se venían produciendo, que ya existían, ¡enormes!, apuntó el opositor.

En la misma línea, un post del vocero oficial Cubadebate, afirmó que la Revolución y el socialismo cubano son “un sistema de todos y para todos, basado en la justicia social, la igualdad y el humanismo”.

“Lo que sí me consta es que nadie en el pueblo de Cuba, o casi nadie para no ser absolutos, se cree eso. Y eso es un paso importante para que nosotros, los opositores, cubramos ese espacio con una nueva propuesta e impulsemos y convoquemos a las personas en aras de producir una dinámica de cambio que nos pueda permitir arribar a un nuevo proyecto de país”, enfatizó Linares.