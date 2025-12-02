EEUU libera a expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue liberado este lunes de la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, después de recibir el indulto del presidente Donald Trump, según registros del Buró Federal de Prisiones.



Su esposa, Ana García, confirmó la noticia en redes sociales. "Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado", escribió en X.

Hernández cumplía una condena de 45 años por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y por posesión de armas de fuego, tras ser declarado culpable en marzo de 2024, bajo la administración del demócrata Joe Biden.

Durante el juicio, fiscales estadounidenses lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de aceptar millones en sobornos para proteger a narcotraficantes, facilitando el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Además, se le había impuesto una multa de 8 millones de dólares.

El expresidente hondureño fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, pocas semanas después de dejar el poder, y siempre sostuvo que era inocente y víctima de una conspiración.



El indulto llega en medio de una reñida elección presidencial en Honduras, donde Trump ha respaldado públicamente al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, aliado político de Hernández. El presidente estadounidense argumentó que Hernández había sido “tratado muy dura e injustamente”.

La liberación de Hernández ha generado reacciones encontradas en Washington y Tegucigalpa, donde el proceso electoral sigue en curso con un estrecho margen entre los candidatos de la derecha, Asfura y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.