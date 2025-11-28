Presidente Trump respalda al candidato Nasry “Tito” Asfura en elecciones presidenciales en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

A solo horas de que más de 6.5 millones de hondureños con derecho al voto vayan a las urnas este domingo para elegir quién regirá los destinos del país por los próximos cuatro años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su respaldo al candidato por el Partido Nacional, Nasry Asfura.

Conocido como “Tito” Asfura y “Papi a la orden”, es la segunda vez que el empresario de 67 años aspira a la Casa Presidencial de Tegucigalpa, ciudad de la que fue alcalde entre 2014 y 2022, “donde llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”, escribió Trump en su respaldo.

En un texto en su perfil de la red social Truth, el mandatario republicano advirtió que la democracia en Honduras depende de esta elección, y mencionó como amenaza que se extienda a ese país la influencia que actualmente ejerce el régimen de Nicolás Maduro sobre Cuba y Nicaragua.

“¿Tomarán Maduro y sus narcoterroristas otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, se cuestionó Trump, para luego calificar a “Tito” Asfura como “el hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro”, aseguró. “La democracia está en juego en el hermoso país de Honduras”.

A juicio de Trump, los dos principales candidatos que retan al veterano político del Partido Nacional no deberían ser votados por los hondureños; una por ser admiradora declarada del dictador Fidel Castro, y otro por “ayudar” a la actual mandataria socialista Xiomara Castro a llegar al poder en 2021.

“Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría”, dijo Trump sobre la candidata oficialista de LIBRE, una abogada y maestra de 60 años leal a la familia Zelaya.

De acuerdo con el presidente, “los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato” y así dividir el voto de la derecha. Se refiere a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien fue Designado Presidencial (vicepresidente) de Xiomara Castro, hasta que rompió relaciones con los Zelaya.

“El pueblo hondureño no debe ser engañado nuevamente. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”, publicó el Presidente 47 de los Estados Unidos.

Y su sentenció: “No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad y no se le puede confiar. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente”.

Este 30 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Honduras. También se eligen funcionarios nacionales y locales. Según el padrón electoral, hay 6,522,577 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 496,307 están registrados en el exterior, principalmente en los Estados Unidos.