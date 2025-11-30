Honduras elige presidente en medio de tensión política y fuerte observación internacional

Getting your Trinity Audio player ready...

Este domingo, más de 6.5 millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente, tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano.

La jornada electoral se desarrolla bajo un clima de alta polarización, acusaciones de fraude y un estado de excepción vigente desde 2022. Las urnas abrieron a las 7:00 a.m. y el cierre estaba previsto para las 5:00 p.m., con posibilidad de prórroga en casos excepcionales.



Los comicios definirán si el país mantiene el rumbo del partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por la candidata Rixi Moncada, o si retorna a la derecha con Nasry Asfura (Partido Nacional) o Salvador Nasralla (Partido Liberal).

Las encuestas anticipan una contienda reñida, sin un claro favorito, y marcada por denuncias cruzadas de fraude, incluso antes de la apertura de las urnas.



La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó 101 observadores en los 18 departamentos del país para monitorear la transparencia del proceso. El jefe de la misión, Eladio Loizaga, exhortó a los hondureños a votar “de manera masiva y pacífica” y pidió a los actores políticos evitar proclamar resultados anticipados.

Loizaga también subrayó la importancia de que las Fuerzas Armadas mantengan un rol apolítico, conforme a la Constitución hondureña, advirtió sobre riesgos para la autonomía de las instituciones electorales y pidió garantizar condiciones seguras y libres de interferencias.

La misión ha sostenido reuniones con la presidenta Xiomara Castro, candidatos presidenciales, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil.

Desde Venezuela, la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje al pueblo hondureño y lo exhortó a permanecer vigilante durante los comicios.

"Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos. No basta con votar, hay que defender el voto. Ustedes tienen el derecho de presenciar todo el escrutinio y quedarse contando papelito por papelito hasta el final", señaló.

Reacciones desde Estados Unidos

Estados Unidos ha seguido de cerca el proceso. El presidente Donald Trump respaldó públicamente a Nasry Asfura la semana pasada, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad” y advirtiendo que, si no gana, Washington podría recortar la ayuda al país.



El Departamento de Estado ha instado a la OEA y a las autoridades hondureñas a garantizar elecciones libres y transparentes, alertando sobre las consecuencias de cualquier intento de interferencia. “El futuro democrático de Honduras está en juego”, señaló el subsecretario Christopher Landau en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización hemisférica el miércoles pasado.

Este domingo, la congresista republicana por la Florida María Elvira Salazar alertó en su cuenta de X que Honduras se juega su destino en estos comicios.

"O avanza con libertad, democracia y crecimiento, o retrocede con Rixi Moncada hacia el comunismo, el colapso económico y la misma oscuridad que arrasó Venezuela y Cuba. No hay espacio para la duda. Honduras, hoy decides: libertad y futuro… o sumisión y ruina", escribió.

El también representante republicano Carlos Giménez dijo en X que Honduras "tiene todas las cualidades para incorporarse al grupo de países prósperos y democráticos del mundo".

"El pueblo hondureño hoy tiene en sus manos la oportunidad de echar a los corruptos del cartel Zelaya del poder. ¡Fuera Xiomara! ¡Fuera Rixi!", apuntó.