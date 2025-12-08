Costa Rica e Israel firman histórico Tratado de Libre Comercio y abren oficina comercial en Jerusalén

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos celebró el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel firmado este lunes, así como la apertura de una oficina comercial en Jerusalén.

“Felicitamos a Costa Rica por la firma de un tratado de libre comercio con Israel y la apertura de una oficina comercial con estatus diplomático en Jerusalén. Estados Unidos celebra los esfuerzos que profundizan la cooperación entre Israel y los países de nuestra región, basada en intereses compartidos y un potencial real de prosperidad”, señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La firma, que culmina un proceso de negociación iniciado en 2023, fue calificada por ambos gobiernos como un paso estratégico para profundizar los vínculos económicos, comerciales y tecnológicos entre los dos países.

El ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar, afirmó que el tratado “no solo abre puertas a nuevas exportaciones, sino que representa una oportunidad estratégica para posicionar a Costa Rica como proveedor competitivo en sectores de alta tecnología, agroindustria de calidad y servicios especializados”, y añadió que se espera que el acuerdo diversifique las fuentes de inversión extranjera.

Durante la firma, Tovar y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, destacaron la trascendencia del acuerdo como plataforma para ampliar oportunidades económicas y tecnológicas de beneficio mutuo.

Barkat describió el TLC como “un reflejo de la profunda amistad entre Israel y Costa Rica” y subrayó que el pacto busca impulsar un crecimiento basado en innovación y tecnología. “Al combinar las tecnologías de vanguardia de Israel con las sólidas bases agrícolas, industriales y de exportación de Costa Rica, estamos creando nuevas oportunidades para empresas y emprendedores en ambos países”, dijo.

Congresistas cubanoamericanos también celebraron la noticia. "Felicitamos a la hermana República de Costa Rica por abrir una nueva oficina diplomática en Jerusalén y por firmar el tratado de libre comercio con nuestro gran aliado el Estado Judío de Israel", escribió Carlos Gimenez.

Mario Díaz-Balart destacó por su parte el papel de las democracias proestadounidenses, como Costa Rica e Israel. "Las democracias deben trabajar juntas para promover la prosperidad, fortalecer la seguridad y contrarrestar las influencias malignas", indicó.

Ambos países son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que, según las autoridades, facilita la cooperación bajo estándares internacionales.

El camino hacia el acuerdo comenzó el 29 de marzo de 2023 con la firma de un memorando de entendimiento. Tras una reafirmación del compromiso en octubre de 2024, el cierre técnico de la negociación se alcanzó en noviembre de 2025. El texto del TLC será ahora remitido a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su proceso constitucional de aprobación.