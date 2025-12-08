En Oslo familiares y personalidades para acompañar a María Corina Machado en entrega del Nobel de la Paz

Getting your Trinity Audio player ready...

Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Comité del Nobel entregará el Premio Nobel de la Paz del 2025 a María Corina Machado, en una ceremonia en Oslo, Noruega, donde han comenzado a llegar personalidades de todo el mundo para acompañar a la líder opositora venezolana.



A través de su cuenta oficial en X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que en Oslo se reunió con Corina Parisca Pérez, la madre de Machado, y otros familiares. “Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano”, escribió Mulino.

“Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme”, aseguró el presidente Mulino, uno de los dignatarios latinoamericanos que confirmó su presencia en la ceremonia.



Más temprano, medios de prensa reportaban la llegada a Oslo de la madre de María Corina Machado.

“Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, dijo Corina Parisca a periodistas al llegar al aeropuerto de Oslo.

A la madre de María Corina Machado, en Oslo se unen su hermana Clara Machado, y Ana Corina, la primogénita de la líder venezolana, por lo cual la ceremonia es una suerte de reencuentro familiar, tras más de 15 meses de separación, pues el Comité Noruego ha confirmado la presencia de la premiada.

Hasta el momento, han confirmado su participación los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador, José Rafael Mulino, de Panamá, el presidente de Paraguay, Santiago Peña y Javier Milei, de Argentina, además de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.

El 10 de octubre pasado, el Comité Noruego del Nobel anunció que el Premio Nobel de la Paz sería para la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.