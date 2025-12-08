EEUU se solidariza con familia de Yosvany Rosell García Caso: "Es hora que lo liberen"

Getting your Trinity Audio player ready...

Representantes de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visitaron este fin de semana a los familiares del prisionero político Yosvany Rosell García Caso, quien finalizó recientemente una huelga de hambre que mantuvo durante 40 días.



"Nos reunimos en Holguín con la familia del preso político Yosvany Rosell García para brindarles apoyo. Su esposa y niños estan sufriendo y ya es hora que le liberen, al igual que a todos los demás", señaló el servicio diplomático estadounidense en sus redes sociales.

García Caso continúa recuperándose de los efectos del prolongado ayuno en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en la capital holguinera, según informó este domingo su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

"En el día de hoy los médicos refieren la recuperación de este valiente y fuerte guerrero, ya le quitaron los sueros. Cada vez estará mejor gracias a dios y a todas las oraciones", escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

García Caso decidió deponer la huelga tras obtener una concesión por parte de las autoridades del penal El Yayal, donde cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021: ser trasladado a una celda de aislamiento. La reubicación se hará efectiva cuando el joven salga del hospital.

Rodríguez Sánchez agradeció el gesto de la Embajada estadounidense. "Gracias por escucharnos", expresó en Facebook.