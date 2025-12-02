Preso político Yosvany Rosell García Caso depone huelga de hambre: “Su cuerpo estaba a punto de colapsar”

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso depuso su huelga de hambre tras 40 días sin ingerir alimentos, confirmó su esposa Mailin Rodríguez Sánchez a Martí Noticias.

El joven, de 37 años, continúa ingresado en estado crítico en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, en Holguín.

"Él no puede todavía alimentarse. El suero es para poderle hidratar primero y ver su estado... Hoy lo voy a ver", dijo. Uno de los reclamos de García Caso era el aislamiento y las autoridades accedieron, precisó.

En declaraciones a nuestra redacción Rodríguez Sánchez explicó que la familia se siente "más aliviada"... "Vamos a a respirar un poco mejor porque pensábamos que lo perdíamos, pensábamos lo peor y al recibir esa noticia es un gran alivio. Los niños están contentísimos con su papá".

La esposa agradeció el apoyo recibido durante el periodo de protesta. “La familia está enormemente agradecida, sin ustedes no hubiese sido posible”, comentó.

En la noche del lunes García Caso logró ver a sus tres hijos después de más de dos meses sin contacto. Su esposa describió el encuentro como “muy triste pero alentador”. Según relató, él aceptó recibir suero para rehidratarse debido a que “su cuerpo y su estado estaban al colapsar”. “Vamos a ver cómo evoluciona su estado luego de 40 días en huelga y el peligro evidente de vida por el que transcurre”, señaló.

Este lunes un grupo de unos doscientos cubanos solicitó al Papa León XIV interceder ante el gobierno cubano por la vida del preso político. En una carta entregada en la Santa Sede, y de la cual se dejó copia en la Nunciatura Apostólica del Vaticano en La Habana, el colectivo pidió al Pontífice que, mediante su “autoridad moral”, brinde apoyo espiritual a García Caso.

También el Movimiento Cubano Reflexión (MCR) había exigido “una solución inmediata, humana y justa” a la situación del preso político. En una carta dirigida a la Fiscalía General de la República de Cuba y a Amnistía Internacional, la organización opositora cubana recordó que Cuba “ha sido escenario de huelgas de hambre que terminaron en tragedia”. Las más conocidas son la de Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo, Wilmer Villar Mendoza y más recientemente la de Yan Carlos González González, fallecido tras 50 días en huelga.

“Yosvany Rosell García es de una gran estatura moral de opositores, inclaudicable. Una prueba de ello, es la represión sostenida que están teniendo con él los represores”, dijo a Martí Noticias Librado Linares, coordinador nacional del MCR, con sede en Camajuaní, Villa Clara.

“Los presos políticos se encuentran en una indefensión enorme. Todos, casi todos, en alguna oportunidad hicieron una huelga de hambre, más larga menos larga porque han sido sometidos situaciones extremas”, apuntó Linares, quien cumplió varios años de prisión tras ser arrestado durante la ola represiva de 2003 conocida como la Primavera Negra de Cuba.

El Movimiento Cubano Reflexión demandó además que se aprobara una revisión judicial del proceso contra el preso político, siguiendo estándares internacionales de derechos humanos o que se aplique una medida humanitaria de sustitución de la pena como amnistía o indulto, entre otros reclamos.

(Con reporte de Ivette Pacheco y Yolanda Huerga)