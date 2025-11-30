Encadenado a la cama del hospital, preso político cubano cumple 39 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

La vida de Yosvany Rosell García Caso corre peligro tras 39 días en huelga de hambre en protesta por un encarcelamiento que considera injusto, dijo su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, quien denunció que el preso político permanece encadenado de manos y pies a la cama del hospital.

En la visita de este sábado, en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, en Holguín, la esposa del huelguista constató su frágil estado de salud, además del encadenamiento.



"Me he percatado apenas de entré que él se encontraba acostado con una esposa en los pies, con una cadena larga, amarrado a la cama. Eso me ha impactado muchísimo porque, viendo las condiciones en la que él se encuentra, en una cama acostado con vigilancia 24/7, ¿cómo es posible que tengan a una persona así, encadenada?", dijo Rodríguez Sánchez en un audio enviado a Martí Noticias.

La mujer señaló que se siente muy impactada por este tratamiento de las autoridades a su esposo, y exigió su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba.

Según el parte médico de las 8:00 AM de este domingo, cuyos detalles Rodríguez Sánchez compartió en un post en redes sociales, García Caso "pasó la noche en las mismas condiciones, pero con la presión bajita, algo muy peligroso en su estado".

La esposa del preso político señaló que, a cambio de recibir la visita suya este sábado, el huelguista solo aceptó tomarse la presión arterial. García Caso ha rechazado la atención médica desde el primer día de su protesta, una condición que mantiene a pesar de su frágil estado de salud.

Aunque continúa ingiriendo agua, su orina sigue preocupante. Ha "aclarado un poco, no esta normal", detalló en el post Rodríguez Sánchez.