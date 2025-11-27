S.O.S para Yosvany Rosell García Caso: 36 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, de 37 años, continúa en estado crítico después de más de un mes en huelga de hambre, mientras su familia denuncia que las autoridades penitenciarias le negaron el parte médico correspondiente a la mañana del miércoles.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, dijo a Martí Noticias que la familia está "desesperada".

"Estamos preocupadísimos porque no sabemos cómo ha pasado su noche. Un S.O.S para Yosvany", comentó.

En una publicación en redes sociales, Rodríguez Sánchez denunció que los médicos no dieron la entrevista médica al familiar presente, "derecho que tienen y está siendo violado... Es derecho que la familia recibamos el parte médico como todos los pacientes de terapia intermedia”.

García Caso inició la huelga el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cuba Sí, en Holguín. Actualmente permanece ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín.

Condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, el prisionero ha denunciado malos tratos, períodos prolongados de encierro y falta de atención médica adecuada. Mantiene la huelga como exigencia de libertad y en protesta por lo que considera un encarcelamiento injusto. Según su familia, reclama además su derecho a ver crecer a sus hijos.

Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla han manifestado preocupación por el deterioro del opositor y han pedido a las autoridades cubanas garantizar su integridad y permitir acceso a información médica clara y oportuna.