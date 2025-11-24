Congresista Díaz-Balart exige libertad inmediata para Yosvany Rosell García Caso

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió este lunes al régimen cubano la liberación inmediata del preso político Yosvany Rosell García Caso, en huelga de hambre desde hace más de un mes.

"Su esposa y su familia están siendo sometidos a vigilancia, amenazas y hostigamiento por parte del régimen. Sus vidas están en peligro", escribió el representante republicano por la Florida en su cuenta de X.

Su caso, señaló Díaz-Balart, es "otro recordatorio de que el brutal régimen en Cuba no tiene respeto por la vida humana, la dignidad ni los derechos humanos".

García Caso fue trasladado el domingo a una sala de terapia intermedia, en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, por el delicado estado en que se encuentra: desnutrido, deshidratado, con probable daño renal y sin alimentación asistida.

En conversación con Martí Noticias, la esposa de García Caso, la activista Mailin Sánchez, expresó preocupación por la vida del preso político, ya que se niega a recibir asistencia médica, incluso, a que le revisen los signos vitales.

Un guardia de la Sala de Penados del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín confirmó en la tarde del domingo que el huelguista fue internado en terapia intermedia del mismo hospital.

En un post en redes sociales, Sánchez pidió este lunes, en el día 33 de la huelga de hambre del prisionero político, "una cadena de oración para este padre, y a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, si es verdad que los defienden, que tomen asunto en el caso de mi esposo, un joven inocente que sufre una injusta prisión", escribió en Facebook.

García Caso, herrero de profesión y padre de tres hijos, fue sentenciado a 15 años de privación de libertad por el supuesto delito de "sabotaje", tras su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín. Su familia ha denunciado que, desde su detención, el joven manifestante ha sido víctima de golpizas, celdas de castigo e incomunicación.

La semana pasada, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos denunció la situación en que se encuentra el huelguista y pidió su liberación. "No hay justificación para el maltrato que sufre. Debe ser liberado y recibir la atención médica adecuada", dijo la entidad del Departamento de Estado.