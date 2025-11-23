Preso político cubano será trasladado a terapia intermedia tras más de 30 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

La vida del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso podría estar en grave riesgo tras más de 30 días en huelga de hambre sin asistencia médica.

Este domingo, Mailín Sánchez dijo a Martí Noticias que las autoridades médicas le informaron que su esposo será trasladado a terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín por el delicado estado en que se encuentra: desnutrido, deshidratado, con probable daño renal y sin alimentación asistida.

“Se encuentra en el 32 día de huelga de hambre, este domingo 23 de noviembre. No sé cuál será su estado porque no se deja atender. Él está bajo de peso y son muchos días ya, sin diagnóstico confirmado”, señaló.

El preso político fue trasladado el 19 de noviembre a la Sala de Penados del Hospital, luego de 29 días sin ingerir alimentos en la prisión de El Yayal.

Martí Noticias pudo hacer contacto telefónico este domingo con un guardia de la Sala de Penados del centro hospitalario, quien aseguró que el huelguista aparentaba estar bien, y confirmó que no tiene nutrición parental, que se administra directamente a través de una vena.

García Caso, un manifestante del 11 de julio de la capital holguinera, herrero de profesión y padre de tres hijos, fue sentenciado a 15 años de privación de libertad por el supuesto delito de Sabotaje.

Desde su detención, en 2021, ha sido víctima de golpizas, celdas de castigo e incomunicación debido a sus múltiples huelgas de hambre y protestas por un encarcelamiento que considera injusto.

Este domingo, la académica y activista Jenny Pantoja acudió a la iglesia de la Caridad de Centro Habana, a orar por la salud y libertad de García Caso y otros presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en diferentes prisiones del país.

En una directa en Facebook, Rodríguez Sánchez relató que algunas personas fueron amenazadas para que no visitaran su casa, lo que, a su consideración, es un signo del control de las autoridades del régimen.

Amnistía Internacional América expresó en su cuenta de X su preocupación por “la situación de Yosvany Rosell García Caso y de otras personas presas en Cuba que llevan varios días en huelga de hambre demandando su libertad y poner fin a los abusos que padecen en las cárceles”.

“Las autoridades deben respetar plenamente los derechos humanos de todas las personas detenidas, incluyendo su derecho a protestar, así como garantizar acceso a la información, transparencia y comunicación con sus familiares, algo que hoy se ve gravemente limitado”, recalcó la organización global.

(Noticia en desarrollo)