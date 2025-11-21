EEUU denuncia el crítico estado de salud del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció este viernes la situación del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, quien cumple 30 días en huelga de hambre.

“García Caso continúa en huelga de hambre tras la injusta condena de 15 años impuesta por el régimen cubano por su participación en las protestas del 11 de julio", escribió en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

"Las condiciones inhumanas en la prisión de El Yayal, sumadas a su precario estado de salud, son motivo de grave preocupación. No hay justificación para el maltrato que sufre. Debe ser liberado y recibir la atención médica adecuada”, agrega el comunicado.

García Caso fue trasladado desde la prisión Cuba Sí, ubicada en El Yayal, hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, en Holguín, donde permanece en estado crítico, según informó su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

En un audio enviado a Martí Noticias, Rodríguez relató que los médicos advirtieron sobre “un posible cuadro severo de deshidratación” y un deterioro extremo. “Me informan que el estado de mi esposo es crítico… él reniega abandonar la huelga de hambre”.

“No se deja atender, ni tocar, ni examinar por los médicos, manteniendo firme su postura”, explicó. Más tarde, en un video, pidió apoyo urgente a la comunidad internacional.

La opositora Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también alertó sobre la gravedad del caso.

“En peligro de muerte Yosvani Rosell García, padre de tres hijos y preso político por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 exigiendo libertad. Hoy se cumplen 30 días de huelga de hambre. Su familia pide solidaridad internacional para salvar su vida”, señaló.