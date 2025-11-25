Denuncian riesgo mortal para Yosvany Rosell García Caso y exigen acción internacional inmediata

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclame al Estado cubano la liberación inmediata del preso político Yosvany Rosell García Caso, “la única medida capaz” de evitar el riesgo para su salud, e incluso su fallecimiento.

La organización pidió a la CIDH una medida cautelar urgente para proteger la vida del preso político, quien ha estado por más de 30 días en huelga de hambre.

“Tomamos esta decisión porque Yosvany se encuentra en un estado extremadamente crítico después de más de 32 días en huelga de hambre”, indicó a Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD.

García Caso, de 37 años, fue condenado a 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Holguín. El 23 de octubre de 2025, inició su huelga de hambre en la prisión El Yayal perteneciente al complejo carcelario “Cuba Sí”.

“Ha sufrido maltratos aislamiento y negligencia médica. Dentro de la prisión, su salud se ha deteriorado al punto de que hoy corre un riesgo real de una muerte súbita”, agregó Vargas.

Actualmente está ingresado en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Iñíguez Landín” de la capital holguinera.

Aunque se niega a recibir asistencia médica, García Caso podría presentar desnutrición y deshidratación severas pero los doctores no pueden intervenir mientras él mantenga la consciencia, lo que agrava su situación.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, dijo a nuestra redacción, que autorizará la intervención médica en caso de que Yosvany pierda la consciencia.

Defensa CD ha instado, además, al régimen a que cese del hostigamiento contra Rodríguez Sánchez y su entorno familiar.

Más de 30 días sin ingerir alimentos puede ser mortal, ya que el cuerpo sufre daños al agotar sus reservas de energía y nutrientes.

Los síntomas incluirían debilidad extrema, mareos, cambios de humor, arritmias cardíacas, y problemas renales graves debido a la deficiencia de electrolitos y la descomposición de los propios tejidos musculares para obtener energía.

Ante el peligro que corre la vida de García Caso, “es fundamental que la comunidad internacional responda con firmeza y con rapidez”, enfatizó Vargas.







