Listo el sorteo: México y Sudáfrica jugarán partido inaugural de la Copa Mundial 2026

México recibirá a Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de julio para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA del 2026.

Este viernes se celebró el sorteo del certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Kennedy de las Artes Escénicas, en Washington DC.

Las reglas para elegir el partido inaugural han cambiado significativamente con el paso de los años.

De 1938 a 1970, se elegía a los países anfitriones para inaugurar oficialmente el torneo.

De 1974 a 2002, esto cambió: el primer partido siempre lo disputaba el vigente campeón. La antigua regla regresó en 2006.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sacaron las primeras bolas del sorteo, correspondientes a sus tres países, en un trámite simbólico, antes de que cuatro leyendas del deporte de Norteamérica procedieran a escoger a los demás clasificados.

Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL; Shaquille O'Neal, el centro más dominante de todos los tiempos en la NBA; Aaron Judge, Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York; y la leyenda del hockey, Wayne Gretzky, fueron los invitados por la FIFA para completar el sorteo.

Así quedaron definidos los grupos, aunque todavía faltan por clasificarse seis de las 48 selecciones que participarán en el magno evento futbolístico:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje 4 de la UEFA, entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje 1 de la UEFA, entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del repechaje 3 de la UEFA, entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje 2 de la UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje internacional 2, entre Bolivia, Surinam e Irak.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje internacional 1, entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Después de la fase de grupos, clasificarán a la etapa de muerte súbita los dos primeros de cada llave y los ocho mejores terceros lugares.

La final de la Copa Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.