Trump, Bezos, María Corina, Milei y Messi se dan cita en Miami

La ciudad de Miami acoge desde hoy el America Business Forum (ABF), considerado el evento de negocios más importante del continente, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encabeza una lista de oradores que incluye personalidades políticas y luminarias del mundo tecnológico y empresarial.

La venezolana María Corina Machado, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, es de las primeras participantes del foro que se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, la casa de los Miami Heat

Este evento marca la primera edición del foro en Estados Unidos, y reunirá a más de 40,000 líderes, empresarios, figuras políticas, deportivas y culturales de todo el mundo.

“The World Meets in America", el lema del evento, da sentido a la confluencia de prominentes figuras de todos los ámbitos.

Estarán el campeón mundial de futbol, Lionel Messi, el presidente de FIFA, Gianni Infantino; los tenistas Rafael Nadal y Serena Williams, quienes han dotado al deporte de una influencia cultural y económica extraordinaria.En el sector tecnológico, Eric Schmidt, ex CEO de Google y actual presidente de Relativity Space, aportará su experiencia en innovación y liderazgo digital.

Jeff Bezos cierra el America Business Forum 2025 como invitado especial y orador principal, aportando una influencia única que abarca tecnología, sostenibilidad, medios y filantropía.

Desde el mundo financiero, destacan Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, ambos considerados pilares del sistema financiero estadounidense. Su visión sobre la economía global será clave en las discusiones del foro.

También se presentarán figuras como Tony Robbins, reconocido estratega en desarrollo personal y empresarial, y Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow, cuya trayectoria empresarial ha sido objeto de amplio debate y análisis.

El foro contará además con la participación de Javier Milei, presidente de Argentina y Steve Witkoff, empresario inmobiliario y enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente.