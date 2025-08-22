Trump recibe al presidente de la FIFA en la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump recibió el viernes en la Casa Blanca al suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol).

Durante la reunión anunciaron que el sorteo del mundial 2026 se va a celebrar el 5 de diciembre en el famoso Kennedy Center de la capital norteamericana, un escenario famoso para las bellas artes. Ese día se conoce quién jugará contra quien en el torneo.

El mundial CONCACAF 2026, previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio, se jugará por primera vez en 3 países de manera simultánea: EEUU, México y Canadá. Esta vez la FIFA decidió aumentar el número de selecciones nacionales clasificadas de 32 a 48 y se celebrarán un total de 104 partidos a lo largo de 5 semanas.

Durante el encuentro de este viernes, Infantino le presentó a Trump el mismo trofeo que se le otorgará al equipo ganador. "El mundial de 104 partidos del próximo verano es como 104 Super Bowls o finales de futbol americano", dijo Infantino.

El sorteo será trasmitido en vivo el 5 de diciembre y la FIFA espera una audiencia de mil millones de televidentes.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, indicó que hay "un proceso que estamos implementando para aprobar las visas a las personas que quieran entrar al país para el mundial y le damos la bienvenida a todo el mundo".

Aunque Estados Unidos no será el único país sede, sí será el más importante pues de los 16 estadios donde se jugará el mundial, 11 de ellos están localizados en USA, incluyendo la final que se disputará en Nueva Jersey.

Cuba no participará en el mundial 2026 porque la selección fue eliminada en la fase clasificatoria.