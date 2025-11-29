Yosvany Rosell García Caso cumple 38 días en huelga de hambre: su estado es crítico

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Yosvany Rosell García Caso cumplió este 29 de noviembre 38 días en huelga de hambre, con un estado de salud “crítico” y sin un diagnóstico específico, según el parte médico compartido a primera hora de la mañana por su familia.

La esposa del prisionero informó que el reporte médico de las 8:00 a.m. se “extendió una hora”, señalando que los doctores mantienen la advertencia de riesgo para su vida.

Según explicó, los médicos indicaron que durante la noche García Caso “tomó agua un poco más y su orine aclaró su color”, pero continúa en una situación extremadamente delicada. “Seguimos en cadena de oración para este padre”, expresó. Agregó que su estado sigue siendo “crítico sin diagnóstico específico, manteniéndose en huelga”.

García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, inició la huelga el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cuba Sí en la provincia de Holguín. Recientemente fue trasladado a la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín.

El prisionero ha denunciado anteriormente malos tratos, periodos prolongados en celdas de castigo y falta de atención médica adecuada. Mantiene la huelga como reclamo de libertad y en protesta por lo que considera un encarcelamiento injusto, así como por su derecho a ver crecer a sus tres hijos.

Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba han expresado preocupación por el deterioro físico del opositor y han solicitado a las autoridades garantizar su integridad.