“Esta familia no tiene vida": 37 días en huelga de hambre el preso político Yosvany Rosell García Caso

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, de 37 años, permanece en estado crítico y con fallo renal tras 37 días en huelga de hambre, dijo a Martí Noticias su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, quien advirtió del grave deterioro del opositor y del riesgo inminente para su vida.

Rodríguez Sánchez publicó este viernes un mensaje en redes cociales en el que describió la situación médica de su esposo tras el parte recibido a las 7:00 a.m.

“Estado crítico. 37 días en huelga, en riesgo de vida… Lo reportan crítico y con fallo en los riñones, por el estado del orine, aparte de todos los demás síntomas que hemos ido informando”, señaló.

"Cada segundo es peor y cuenta para el gran riesgo que corre para su vida”.

El jueves, la propia Rodríguez Sánchez denunció que la familia no había recibido la actualización médica correspondiente.

“Esta familia no tiene vida, estamos sufriendo y muriendo en vida, un milagro Dios mío. Te pido protección para mi esposo y ayuda para que esta familia termine con esta angustia que nos está matando... Si a mi esposo le sucede algo… no tendré control sobre mi persona”, escribió.

García Caso inició la huelga de hambre el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cuba Sí, en Holguín. Recientemente fue trasladado a la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, donde permanece internado.

Condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, García Caso ha denunciado malos tratos, períodos prolongados de celda y falta de atención médica adecuada. Mantiene la huelga como exigencia de libertad y en protesta por lo que considera un encarcelamiento injusto, reclamando también su derecho a ver crecer a sus tres hijos.

Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba han expresado creciente preocupación por su deterioro físico y han pedido a las autoridades garantizar su integridad, así como permitir acceso a información médica clara, diaria y verificable para sus familiares.