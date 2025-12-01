40 días en huelga de hambre: Preso político Yosvany Rosell García Caso en riesgo de sufrir un paro

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso cumplió este lunes 40 días en huelga de hambre, mientras permanece ingresado en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, en Holguín, en estado crítico.

Su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, dijo a Martí Noticias que la vida de su esposo está en riesgo. "Pido a las organizaciones internacionales que aboguen por su libertad”, afirmó.

Según el parte médico de las 8:00 a.m. del 1 de diciembre, García Caso está con presión arterial baja, debilidad extrema, mínima ingesta de agua y orina escasa. “El médico dice que es grave, producto a que puede estar a punto de caer en paro. Ayuda, no me lo dejen morir, es inocente”, expresó la esposa.

El deterioro físico del prisionero es evidente, dijo la mujer que durante la visita del sábado lo encontró “encadenado de manos y pies a la cama del hospital”.

“Tu familia te quiere vivo, te espera en casa con los brazos abiertos… Aquí estamos para ti y lo sabes… lucha, que tú eres un guerrero”, comentó.

Condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, García Caso inició la huelga el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cuba Sí, en Holguín. Ha rechazado atención médica desde el inicio de su protesta.

El opositor, que ha denunciado malos tratos, periodos prolongados en celdas de castigo y falta de atención médica adecuada, mantiene la huelga en demanda de su libertad.