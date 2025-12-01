Cubanos envían carta al Papa por el preso político Yosvany Rosell, tras 40 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de alrededor de doscientos cubanos, de diferentes credos religiosos y agnósticos, solicitaron al Papa León XIV que interceda con el régimen de la Isla por la vida del preso político Yosvany Rosell García Caso, en grave estado de salud tras 40 días en huelga de hambre para reclamar su libertad.

“Está claro la figura que significa el Papa, no solo a nivel espiritual, además como el Jefe de Estado de la Santa Sede con la cual el gobierno de La Habana ha hablado en otras ocasiones y ha llegado a acuerdos, ha negociado sobre la base de la situación de presos”, indicó la académica Alina Bárbara López Hernández, una de las peticionarias.

En una carta entregada este lunes en la Santa Sede, de la que se dejó una copia en la Nunciatura Apostólica del Vaticano en La Habana, el colectivo, además, imploró al Sumo Pontífice que, por medio de su “autoridad moral” proporcione apoyo espiritual a Yosvany Rosell García Caso.

“Es un preso político de tan solo 37 años, esposo, y padre de tres menores. Desde hace más de cuatro años se encuentra separado de su familia y privado injustamente de su libertad, como muchos cubanos que participaron con civismo en las manifestaciones ocurridas en nuestro país el 11 de julio de 2021”, apunta la misiva.

“Este 1ro de diciembre de 2025, Yosvany cumple 40 días en huelga de hambre. Su fragilidad física lo coloca ante un riesgo extremo de fallecer o de padecer secuelas irreversibles, incluso si sobreviviera. Necesita ser salvado lo antes posible”, dice el mensaje a León XIV.

En ese sentido, la intelectual matancera señaló que el apremiante asunto es “una cuestión de vida o muerte”.

“Él no va a ceder, evidentemente. Los médicos le dicen a la familia que él todavía está consciente y que no quiere deponer la huelga, pero está en muy mal estado y, por otra parte, el gobierno cubano, evidentemente, está esperando a ver si él abandona la huelga, pero no parece ceder a la exigencia de una excarcelación. Él está pidiendo su libertad. Él está en unas condiciones existenciales que, es obvio, que para él es preferible morir que estar en prisión”.

García Caso, sentenciado a 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del verano de 2021, inició la huelga el 23 de octubre en la prisión El Yayal, parte del complejo carcelario Cuba Sí, en Holguín. Permanece ingresado en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, de Holguín.

Los firmantes, entre los que se encuentran además de López Hernández, la artista Tania Bruguera, el intelectual laico Dagoberto Valdés y el cineasta Fernando Pérez, enfatizan que la decisión tomada por García Caso no es “fruto de la temeridad, sino del desconsuelo que surge cuando un ser humano siente que no posee en sus manos otras vías para defender su dignidad y la de los más de mil presos políticos cubanos que claman por justicia”.

“Confiamos firmemente en que la Iglesia, desde la luz de lo humano, lo espiritual y lo ético, sabrá comprender la magnitud de su sacrificio”, aseguran.

Asimismo, los signatarios, residentes en Cuba y en el extranjero, pidieron al Santo Padre que la Iglesia Católica de Cuba, que se encuentra al lado del huelguista y su familia, brindándole sostén y consuelo, “reciba su respaldo para continuar intercediendo como mediadora en favor de la vida de Yosvany y solicite al Estado cubano la concesión de una licencia extrapenal que atienda el deterioro extremo de su salud”.

“De lo que se trata es si el gobierno cubano va a tener en cuenta que es un preso, que no es una persona peligrosa, que no hizo nada, no vandalizó, que salió a gritar y que le metieron 15 años. Si va a poner en una balanza lo que significaría en el contexto actual, en el escenario actual, una muerte de una persona joven, padre de tres hijos menores, que se está inmolando por su libertad: si lo dejan morir, eso puede traer muchas dificultades para el propio gobierno cubano”.

“Pero lo principal, para nosotros, es que esa vida se salve, porque es un compatriota nuestro, un hombre joven, un hombre que tiene su familia, que lo ama”, resaltó López Hernández.