Abren causa penal contra preso político tras golpiza en cárcel de Boniato

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades abrieron un nuevo caso penal contra el preso político cubano Ibrahim Domínguez Aguilar, recluido en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.

El centro de asesoría legal Cubalex informó que las autoridades intentan procesarlo por presuntos “desórdenes en establecimientos penitenciarios” y “lesiones”, luego de que Domínguez Aguilar recibiera una golpiza en el centro penitenciario.

"Las supuestas lesiones ocurrieron mientras intentaba defenderse de una agresión perpetrada por tres reclusos comunes, quienes lo atacaron brutalmente el 31 de octubre porque estaba hablando mal de la Revolución. Ahora pretenden responsabilizar a Ibrahim por la violencia ejercida en su contra", señaló Cubalex en un comunicado.

La organización señaló que la golpiza habría sido “orquestada” por el mayor Humberto Garcés Tassé, jefe de Orden Interior del penal.

Como consecuencia del ataque, Domínguez Aguilar sufrió una herida que requirió cuatro puntos de sutura en la frente, además de hematomas visibles en el rostro, según la denuncia. Aunque fue trasladado al centro médico de la prisión, “no recibió atención médica adecuada”, afirmó Cubalex.

En declaraciones recientes a Martí Noticias, la madre del preso político, Mercedes Aguilar, responsabilizó directamente a los oficiales de la cárcel. “Fueron tres reclusos de 94 kilogramos. Lo atacaron por detrás y lo golpearon, lo desfiguraron. Tiene una herida en la frente, y me di cuenta que ellos, los oficiales, mandaron a golpearlo”, afirmó.

Aguilar aseguró que intentó presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Militar de Santiago de Cuba, pero su solicitud fue ignorada. Según su testimonio, las autoridades también le negaron ver a su hijo tras la agresión, impidiéndole comprobar su estado de salud.

“Cuando voy a Ciudadanía dicen que ya estaba denunciado. Cuando voy a la policía de Boniato, era mentira, ellos no habían denunciado el caso, ni certificado, ni nada. Me engañaron”, relató. La madre de Domínguez Aguilar añadió que ese trato no es un hecho aislado. “Ha sido así siempre, y se lo han hecho a otros presos políticos”, dijo.

Para Cubalex e¡este caso “evidencia un patrón sistemático” dentro del sistema penitenciario cubano, donde funcionarios orquestan agresiones físicas contra presos políticos y luego fabrican cargos penales cuando estos intentan defenderse. La organización denunció además la ausencia de investigaciones independientes y la inacción de las autoridades, lo que, a su juicio, perpetúa un ciclo de impunidad.

Domínguez Aguilar cumple una condena de 10 años de prisión por cargos de Desórdenes Públicos, Desacato, Atentado y Ultraje Sexual, tras su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba.