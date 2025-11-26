Fiscalía se niega a investigar golpiza a preso político en Santiago de Cuba 

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía Militar de Santiago de Cuba desoyó el pedido de la madre del preso político del 11-J Ibrahim Domínguez Aguilar para que abriera una investigación sobre una golpiza que recibió este en la cárcel de Boniato.



En declaraciones a Radio Martí, la madre de Domínguez, Mercedes Aguilar, denunció que tres reos comunes le propinaron la paliza el pasado 31 de octubre, por órdenes de los oficiales del penal, luego de que el preso político se refirió con un tono insultante al régimen cubano.



Asimismo, dijo que cuando fue a presentar la denuncia ante las autoridades, le mintieron sobre el trámite e ignoraron su solicitud.



“Fueron tres reclusos de 94 kilogramos. Lo atacaron por detrás y golpearon, lo desfiguraron. Tiene una herida en la frente, y me di cuenta que ellos (los oficiales) mandaron a golpearlo”, aseguró Mercedes Aguilar.



“Cuando voy a Ciudadanía, dicen que ya estaba denunciado. Cuando voy a la policía de Boniato, era mentira, ellos no habían denunciado el caso, ni certificado, ni nada. Me engañaron y ha sido así siempre”, añadió la madre de Domínguez, quien aseguró que eso se lo han hecho a otros presos políticos.



Domínguez Aguilar cumple una sentencia de diez años de privación de libertad por los cargos de Desórdenes Públicos, Desacato, Atentado y Ultraje Sexual, tras su participación en las protestas del 11 de julio del 2021 en el pueblo santiaguero de Contramaestre.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)