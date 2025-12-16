Trump designa el fentanilo como arma de destrucción masiva

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump, firmó el lunes una Orden Ejecutiva que designa al fentanilo ilícito y a sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, informó la Casa Blanca.

La medida busca activar todo el peso del gobierno federal contra las redes criminales que producen, financian y distribuyen esta droga.

Según la hoja informativa publicada por la Casa Blanca, la orden instruye al Departamento de Justicia a perseguir de inmediato cargos penales y endurecer sentencias en casos de tráfico de fentanilo.

Trump también ordena al Departamento de Estado y al Tesoro tomar acciones contra activos e instituciones financieras vinculadas a esas redes.

Además, dispone que autoridades de Seguridad Nacional evalúen el uso de recursos adicionales en situaciones de emergencia, actualicen directrices de respuesta ante incidentes químicos e identifiquen redes de contrabando usando inteligencia relacionada con amenazas de armas de destrucción masiva.

La Casa Blanca afirmó que el fentanilo es comparable a un arma química, con riesgo de ser utilizado en ataques de gran escala, y que esta designación busca proteger a las familias estadounidenses.

El comunicado explica que tan solo dos miligramos de fentanilo, equivalentes a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, se consideran una dosis letal. Añade que la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para "ataques terroristas concentrados y a gran escala" por parte de adversarios organizados es una amenaza grave para Estados Unidos.

"Los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras utilizan las ganancias del fentanilo para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, mientras libran conflictos armados por las rutas de tráfico y otras facetas de sus operaciones", subraya.

El presidente Trump está autorizando el uso de todas las herramientas disponibles contra los cárteles y las redes extranjeras "que han convertido al fentanilo en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años", dijo la Casa Blanca.

Inmediatamente, tras asumir el cargo, el presidente Trump declaró una Emergencia Nacional en la frontera Sur de Estados Unidos, recuperando el control operativo para combatir a los cárteles de la droga, recordó la Casa Blanca.



La administración Trump ha designado a ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF) y Terroristas Globales Especialmente Designados (GTED), incluyendo el Tren de Aragua y la MS-13, para combatir su violencia y el narcotráfico.



También ha impuesto aranceles para abordar la incapacidad de México, Canadá y China para abordar el flujo de fentanilo venenoso y otras drogas hacia EEUU, y autorizado ataques militares para detener las drogas letales, destruir narcobuques y "desmantelar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense".



Además, Trump promulgó la Ley HALT Fentanilo, que clasifica de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la Lista I bajo la Ley de Sustancias Controladas.

"Ahora está llevando la lucha al siguiente nivel al designar el fentanilo ilícito como ADM [Arma de Destrucción Masiva] para detener a los cárteles y proteger a las familias estadounidenses", concluye la hoja informativa.