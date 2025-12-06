Colapso eléctrico en Cuba: Más de la mitad del país estará apagado este sábado

Getting your Trinity Audio player ready...

Los apagones volvieron a alcanzar niveles críticos en Cuba este sábado, con afectaciones simultáneas en más del 60% del territorio nacional, según el parte diario de la estatal Unión Eléctrica (UNE), que advirtió de un déficit de generación cercano a los 2.040 megavatios (MW) durante el horario de mayor demanda.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema electroenergético nacional (SEN) estuvo afectado durante las 24 horas del viernes, con una incidencia máxima de 1.981 MW a las 18:30 horas, uno de los valores más elevados registrados en los últimos meses.

Para la jornada de hoy, la UNE informó que en el horario pico de la noche, la situación se agudizará. La empresa estima una demanda máxima de 3.400 MW y una capacidad disponible de apenas 1.430 MW, lo que dejaría un déficit de 1.970 MW. “De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de hasta 2.040 MW”, señaló la UNE.

Este sábado permanecen fuera de servicio por averías las unidades 5 de la central termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Además, se encuentran en mantenimiento las unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, así como la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica mantienen 576 MW indisponibles, mientras que la falta de combustible ha paralizado 90 centrales de generación distribuida, con 893 MW, y cinco motores del Fuel de Moa, que aportan 68 MW. A ello se suman 69 MW fuera de servicio por escasez de lubricantes, para un total de 1.030 MW afectados por problemas de suministro.

Los cortes eléctricos superan las 20 horas diarias en varias provincias del oriente del país, mientras que en La Habana los apagones alcanzan hasta 10 horas al día, según reportes locales. La falta de electricidad impacta también otros servicios esenciales, como el abasto de agua potable y la atención sanitaria, en un contexto de crisis epidemiológica.

En declaraciones a Martí Noticias esta semana el ingeniero Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, calificó la situación como un “colapso total” del sistema eléctrico cubano, sin perspectivas de recuperación a corto plazo.

“No hay solución a corto plazo. El sistema de generación y la red de transmisión están totalmente colapsados. Las curitas que le ponen no funcionan”, afirmó.

Piñón sostuvo que la reciente desconexión masiva que dejó sin electricidad a varias provincias occidentales no fue un hecho aislado, sino el resultado de “un deterioro estructural acumulado durante décadas”.

"El 2026 será peor”, advirtió el experto.

Sobre las promesas oficiales de resolver la crisis con energías renovables, fue concluyente: “Es un total fracaso del modelo económico. Es humo. No existe la capacidad para sostener la generación nacional”.