"Pensábamos que lo perdíamos": Testimonio de la esposa del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, de 37 años, finalizó la huelga de hambre que mantuvo durante 40 días. La protesta, iniciada el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, concluyó la noche del lunes en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín.

Su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, confirmó la noticia a Martí Noticias este martes y dijo que García Caso se decidió tras obtener una concesión: ser trasladado a una celda de aislamiento.

La reubicación a la celda de aislamiento se hará efectiva cuando el joven salga del hospital.

El preso político comenzó a recibir suero, con vitaminas, potasio e hidratación. "Él no puede todavía alimentarse", indicó.

Un informe médico del 1 de diciembre, día 40 de la protesta, ya reportaba presión arterial baja, debilidad extrema y deshidratación severa debido a la mínima ingesta de agua.

La recuperación será lenta, según Rodríguez Sánchez, quien estima que su esposo permanecerá hospitalizado como "mínimo una semana porque él todavía está muy delicadito". La esposa añadió que los médicos le explicaron que hay que "empezar de cero con él en todo, en estudios, en todo".



García Caso cumple una condena de 15 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.



El lunes, la familia pudo visitarlo en el hospital. En esta ocasión, a diferencia de la visita anterior, indicó que ya no estaba esposado de pies y manos a la cama.

La noticia de la suspensión de la huelga fue un respiro. "Nos sentimos más aliviados. Vamos a respirar un poco mejor porque pensábamos que lo perdíamos, pensábamos lo peor", confesó.

En su mensaje agradeció el apoyo externo y la visibilidad al caso de su esposo: "Estoy agradecida infinitamente porque si no hubiera sido por la presión que se ejerció, por la visibilidad que se le dio, no se hubiera llegado ayer a salir de lo que estaba, de ese proceso tan amargo que estábamos pasando".

Asimismo, aseguró que las autoridades no han mencionado ninguna posibilidad de liberación o salida del país.