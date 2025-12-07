Vecinos del Marañón se lanzan a la calle en protesta por los apagones

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de moradores del barrio El Marañón, a poco más de dos kilómetros del poblado Yariguá, en la provincia de Las Tunas, salieron el sábado a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico que por más de una semana solo habían disfrutado por 25 minutos diarios.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió un video de la acción ciudadana en la que sus participantes, tocaban cazuelas y gritaban frases como “Horario de corriente, ¡el pueblo se respeta!”.



Los manifestantes del Marañón, donde residen alrededor de 350 personas, solo pedían que se acataran los horarios programados para los cortes de energía.

Una residente del lugar, que pidió no ser identificada, confirmó a nuestra redacción que faltaba el fluido eléctrico en la barriada de Marañón y en el pueblito de Yariguá pero “los que salieron a las calles fueron los de Marañón: Llevaban más de 24 horas sin corriente”.

Los vecinos bloquearon parcialmente la carretera central y exigieron soluciones concretas a las autoridades para evitar la descomposición de los alimentos y la falta de acceso al agua.

Otra vecina de Marañón, Ariadna Arias, aseguró a Martí Noticias que, aunque ella no asistió a la demostración porque está enferma con “el virus”, si supo que ocurrió.

“Al rato sé que se restableció la corriente, pero no sé más nada”.

Hasta el momento, no ha habido detenciones en la comunidad.

Las interrupciones eléctricas de larga duración, sumadas a la emergencia epidemiológica de arbovirus, el alza de precios, la carencia de fármacos y la degradación de la infraestructura de servicios, conducen a estallidos sociales en pequeñas localidades y repartos que son neutralizados rápidamente por la policía.

El 16 de noviembre la barriada El Carmen, en Mar Verde, Santiago de Cuba, se lanzó a protestar por agua potable y electricidad. Un día después fueron arrestados dos mujeres que luego de cinco días tras las rejas se les cambió la medida cautelar por libertad limitada.

De la localidad santiaguera Palmarito de Cauto, dos activistas, Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis, están encarceladas sin haber sido juzgadas desde el 15 de noviembre de 2024 por asistir a una protesta.

El Observatorio Cubano de Conflictos compiló en el pasado noviembre 324 “desafíos directos al aparato represivo mediante cacerolazos, cortes de calles, protestas presenciales y críticas públicas abiertas”.