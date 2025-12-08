Denuncian impunidad en caso de exdirector del Ballet Folklórico de Camagüey acusado de delitos sexuales

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC_Cuba) ha denunciado impunidad en el manejo del caso de Reinaldo Ángel Echemendía Estrada, exdirector del Ballet Folklórico de Camagüey, quien enfrenta múltiples acusaciones por acoso sexual y violación, según la información compartida por la organización.

El ODC_Cuba señala que las acusaciones contra Echemendía surgieron en abril, iniciadas por denuncias de padres de bailarines en redes sociales. El medio no estatal La Tijera compartió la denuncia de la madre camagüeyana que acusaba al director por acoso contra su hija.

La denunciante hizo públicas sus palabras en un grupo de Facebook, donde aseguró que su hija, estudiante de la EVA ‘Luis Casas Romero’, “sufrió acoso e insinuaciones inapropiadas por parte de este profesor durante sus prácticas de servicio social”.

Según la madre, aunque siguió “los canales correspondientes”, las autoridades detuvieron la investigación y minimizaron el problema. La denunciante afirmó que su hija fue trasladada a otra compañía justo antes de su graduación, mientras que el presunto agresor solo recibió una amonestación privada.

Según la vocera del Observatorio, Neife Rigaux, a estos reclamos le siguieron una serie de denuncias de exbailarines y trabajadores que derivaron en la apertura de un proceso penal.

El Observatorio afirma que las instituciones y organismos culturales cubanos han eludido su responsabilidad, revelando un patrón de violencia recurrente que ha sido silenciado. El ODC_ Cuba sostiene que, con excepción de casos con evidencias incuestionables o que involucran a figuras de renombre, esta conducta queda silenciada por las víctimas o por las propias instituciones.

A pesar de estar bajo fianza y enfrentar un proceso penal, el ODC_Cuba denuncia que Echemendía se ha mantenido en la práctica ejerciendo responsabilidades inherentes a su posición anterior y conservando su nivel de influencia en el Ballet Folklórico.

El ODC_Cuba resalta que Echemendía, quien es “Hijo Ilustre de la ciudad de Camagüey” y miembro de varias organizaciones culturales, asiste cada día a la sede de la compañía "como si no hubiese pasado nada". La vocera Rigaux indicó que, incluso, le fue otorgada una medalla por el sindicato de trabajadores de la cultura, lo cual, junto con su participación protagónica en eventos culturales, denota impunidad, ya que el artista, comprometido con el Partido Comunista de Cuba, continúa su actividad. La organización afirma que ningún medio oficial o entidad artística ha comunicado su destitución.

El Observatorio ha destacado la gravedad de las presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso legal y reporta que Echemendía ha estado involucrado en las entrevistas que han sido realizadas a las denunciantes.

El equipo de trabajo del ODC_Cuba fue informado de que se ha entrevistado a testigos en espacios compartidos con el presunto infractor, permitiéndole escuchar los testimonios y conocer la identidad de los declarantes.

El ODC_Cuba también ha señalado que el acusado ha intentado amenazar y sobornar a las denunciantes, considerando este antecedente de coacción y chantaje como un factor que agrava la situación.



La organización concluye que el caso Echemendía es una muestra de como una "maquinaria de poder protege a sus figuras" mientras estas sirven a la narrativa oficial.

El Observatorio asegura que el exdirector continúa gozando de privilegios otorgados a un ícono del establishment cultural cubano. Mientras tanto, los afectados, según el ODC_Cuba, enfrentan la revictimización de una estructura jurídica cuya metodología "prolonga el ciclo de vejámenes" debido a la ausencia de protocolos independientes y de mecanismos auditables por la sociedad civil.