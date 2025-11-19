IDEA insta a gobiernos a respaldar a González Urrutia y Machado en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de exmandatarios iberoamericanos que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) reconoció el martes a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, y a María Corina Machado como su vicepresidenta y líder de la transición democrática.



El pronunciamiento, firmado por este foro internacional “no gubernamental” que integran 37 exjefes de Estado y de Gobierno, refuerza la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y el país sudamericano.



La declaración cita los resultados revisados por el Centro Carter de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela que otorgan a González Urrutia el 67,1 % de los votos válidos, frente al 30,4% de Maduro.



El Gobierno de Caracas ha rechazado estas cifras y reivindicado su propia versión de la victoria, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades, control institucional y persecución a opositores.



La resolución exige además el “cese inmediato de la represión” y la liberación de presos políticos.



Los firmantes instan a los gobiernos del hemisferio y a organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos, Naciones Unidas y la Unión Europea a reconocer la legitimidad democrática de González Urrutia y Machado, y a respaldar una transición pacífica hacia un gobierno constitucional en Venezuela.