Congresista Giménez: El régimen de Maduro es un peligro para el pueblo americano

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez, republicano de la Florida, reaccionó al anuncio del presidente Donald Trump sobre posibles conversaciones con Nicolás Maduro, para lograr su salida del poder en Venezuela.

“Tenemos que resolver el problema de Venezuela, tenemos que resolver el problema de Nicolás Maduro. Es ilegítimo y hay un gobierno que está esperando ya para tomar posesión, que él no lo está dejando”, dijo.

Para Giménez, Maduro y su régimen constituyen "un peligro y una amenaza para el pueblo americano".

Trump declaró el domingo que su gobierno pudiera mantener "conversaciones" con Maduro poco después de que el Departamento de Estado designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

“Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar”, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca.

“Nos gusta mantener al Congreso involucrado. O sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país”, agregó.

La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la operación Lanza del Sur, para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.