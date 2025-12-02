La izquierda es la gran perdedora en las elecciones en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

Si bien los resultados de la jornada electoral del pasado domingo en Honduras aún son preliminares, los números revelan la derrota rotunda que sufrió la izquierda en el país.

Con cerca del 57 por ciento de las mesas escrutadas, la abogada Rixi Moncada, candidata por el oficialista partido LIBRE, apenas ha alcanzado los 19 puntos porcentuales en el total de votos.

Hasta el momento, la pelea por la Casa Presidencial de Tegucigalpa se concentra entre el empresario Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y el presentador de TV Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con el Consejo Nacional, antes de ser pausado el conteo debido a algunas irregularidades detectadas, Asfura lideraba la contienda con 749 mil 022 votos, equivalentes al 39.91 %.

Muy de cerca le sigue Nasralla con 748 mil 507 votos, lo que significa el 39.89 % del conteo. En tercera posición está la oficialista Moncada, quien sólo ha logrado 359 mil 584 votos para el 19.16 %.

“En 43 años de democracia, nunca habíamos visto tanta participación, tanto en el país como en la diáspora”, dijo a Marti Noticias Isaías Zelaya, un empresario hondureños exiliado en EEUU.

Al explicar por qué los hondureños decidieron ir a las urnas de una manera tan masiva, el también analista político explicó que aún creen en la democracia, “y aún están a tiempo para poder ejercerla”, dijo.

“El régimen de los Zelaya se han encargado de destruir el país, la educación, la salud, la seguridad, hasta nos querían quitar el derecho de culto y nos llevaban al socialismo”, añadió a Martí Noticias.

El resultado preliminar, que parece definitivo para las aspiraciones de Rixi Moncada, ha generado reacciones en EEUU, entre las cuales destacan las de los representantes Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

“Felicidades al pueblo hondureño por votar en masa y defender su democracia. Ahora toca contar cada voto con total transparencia. ¡La voluntad del pueblo debe respetarse!”, escribió en X la congresista Salazar.

Entretanto, el representante Giménez exigió “al CNE que haga cumplir la voluntad del pueblo ya que le dificultaron tanto a los hondureños en el exterior poder votar, sobre todo en Miami”, publicó en la red social.

El Gobierno de los Estados Unidos felicitó al pueblo hondureño, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que hizo un llamado a respetar el proceso electoral.

“Hacemos un llamado a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales. Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su conclusión”, pidió en su mensaje.

El pasado 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a las urnas para elegir al presidente, diputados y alcaldes, en unas elecciones que devinieron reñidas.

En el nivel presidencial, tres candidatos tenían la preferencia en las encuestas previas a la jornada: el conservador Nasry Asfura, el centrista Salvador Nasralla y la izquierdista Rixi Moncada.

En el Congreso Nacional el panorama está más claro, con 50 asientos para el Partido Nacional, 40 curules para los liberales, mientras LIBRE sentará a 34 diputados. Cuatro asientos serán ocupados por partidos menores.