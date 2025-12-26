Régimen de Maduro excarcela a decenas de presos políticos en la noche de Navidad

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de Nicolás Maduro excarceló a decenas de prisioneros políticos en la noche de Navidad, la mayoría de los cuales cumplían penas por participar en las protestas luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, que han sido calificadas como fraudulentas por la oposición y la mayoría de las democracias occidentales y europeas.

Aunque el Ministerio de Servicios Penitenciarios de la dictadura aseguró en un comunicado que “decidieron evaluar cada caso y, conforme a la ley, otorgar medidas cautelares, lo que condujo a la liberación de 99 ciudadanos”, la ONG Foro Penal solo ha podido verificar que 45 de los excarcelados son personas calificadas como presos políticos.

De acuerdo con el abogado y escritor Gonzalo Himiob Santomé, director-vicepresidente de Foro Penal, “se trata de 15 mujeres, 27 hombres y tres adolescentes”.

Santomé adelantó que la organización “continúa verificando otros posibles casos”, escribió en su cuenta en la red social X.

Hasta el pasado 15 de diciembre, la ONG contabilizaba 902 presos por motivos políticos en Venezuela. Entre ellos hay 782 hombres y 120 mujeres; 174 son militares y se desconoce el paradero de 62 personas. Poco más de 80 encarcelados son extranjeros. Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18 mil 612 detenciones políticas en el país.

El comunicado oficial del chavismo asegura que las excarcelaciones son una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”. Medios locales reportan que no se trata de “liberaciones” reales sino de un cambio a medidas cautelares, pues los excarcelados no podrán salir del país y deben presentarse periódicamente ante las autoridades.

Entre las excarceladas este día de Navidad, los medios resaltan el caso de la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, quien había sido condenada a 30 años de privación de libertad por el delito de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, tras criticar al dictador Maduro en un audio enviado a través de WhatsApp.

En los últimos meses la dictadura chavista de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ha visto cómo se ha incrementado la presión internacional sobre ella, por las violaciones de los Derechos Humanos, la encarcelación de activistas de oposición y voces disidentes, la militarización del país y el secuestro de las instituciones.

La Administración de Donald Trump ha desplegado fuerzas militares en las cercanías de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico proveniente de ese país, y ha dispuesto nuevas sanciones contra los dirigentes del régimen y familiares y amigos cercanos, además de declarar Organización Terrorista Extranjera al Cártel de los Soles, cuyo líder sería Nicolás Maduro.