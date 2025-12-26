Secretario Rubio conversa con el presidente electo de Honduras, “Tito” Asfura

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio conversó por teléfono con el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, a quien felicitó “por su clara victoria electoral” en los recientes comicios en el país centroamericano.

Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, precisó que Rubio elogió al presidente electo de Honduras "por su respaldo a los objetivos estratégicos de EEUU, incluyendo el avance de nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestros dos países”.

“Ambos líderes expresaron su disposición de fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Honduras”, dijo el funcionario a través de una declaración.

El miércoles, el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como presidente de Honduras para el período 2026-2030, tras obtener el 40.27 % de los votos, frente al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.53 %.

Rezagada en la tercera posición, quedó Rixi Moncada, la candidata del oficialista partido LIBRE, liderado por la mandataria Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, depuesto en junio de 2009.

En una publicación en X, el secretario Rubio aseguró estar complacido por felicitar al presidente electo durante la llamada. “EEUU espera seguir fortaleciendo la sólida alianza con Honduras en beneficio de ambos países y de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos”, escribió.

A esta felicitación, se sumó también en X el representante por Florida Carlos Giménez. “¡Ahora le toca al Partido Nacional cumplir su plan de gobierno y al Partido Liberal hacer una oposición democrática y responsable, de modo de que los ladrones dictadorzuelos de Zelaya JAMÁS VUELVAN AL PODER!”, dijo.

También envió un mensaje de apoyo de cara al futuro de las relaciones entre el Gobierno hondureño y el Congreso de EEUU: “Cuenten conmigo para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Seguiré trabajando, tanto con nacionales como con liberales, para ayudar a la hermana República de Honduras”, les aseguró.

El pasado 30 de noviembre, poco más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados para elegir a quien sucederá en la Casa Presidencial de Tegucigalpa a la mandataria de izquierdas Xiomara Castro de Zelaya. Después de una jornada electoral sin mayores incidencias, los hondureños esperaron 24 días para conocer quién será su presidente a partir del próximo 27 de enero.