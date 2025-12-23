Claudia Sheinbaum defiende envío de petróleo a Cuba y su relación con el régimen de La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

En los últimos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido la relación entre su gobierno y el régimen de La Habana, tras cuestionamientos de medios y legisladores en Estados Unidos por el envío de crudo mexicano a la Isla.

En su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México, la mandataria aseguró que todo lo hacen "en un marco legal".

"Damos continuidad a los apoyos que se han dado históricamente de México a Cuba”, dijo Sheinbaum al hacer un repaso de los convenios firmados por anteriores gobiernos con Cuba en materia petrolera.

En lo relacionado con la cooperación energética y financiera, Sheinbaum recordó que en 1994, en el llamado Periodo Especial en Cuba, “se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos”, lo que la mandataria calificó como un “intercambio de deuda por inversión”.

En 2012, las estatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Unión Cuba-Petróleo (CUPET) firmaron cartas de intención para que la parte mexicana brindara asistencia técnica a la cubana. Esto “permitió presencia en los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales”, dijo.

Un año más tarde, el gobierno de Enrique Peña Nieto condonó el 70 por ciento de la histórica deuda cubana con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), una entidad financiera del estado mexicano enfocada en financiar y promover el comercio exterior del país.

El resto de la deuda se “reestructuró para fomentar el comercio bilateral”, añadió. En su respuesta, Sheinbaum presentó una cronología de las visitas realizadas por presidentes mexicanos a Cuba, así como las ocasiones en las cuales los dictadores cubanos Fidel y Raúl Castro y su designado Miguel Díaz-Canel fueron recibidos en México por diferentes administraciones.

“Díaz-Canel vino a México a mi toma de posesión, junto a otros presidentes”, afirmó en tono aclaratorio.

Al ser cuestionada sobre las especificaciones de los actuales contratos petroleros entre ambos países, como la cantidad de barriles suministrados y los precios establecidos, la presidente Sheinbaum aseguró son datos que se informan, por lo que pedirá a PEMEX que los dé a conocer.

Sobre un posible viaje a Cuba, la primera mandataria manifestó que “no lo tiene planteado en este momento”.

Preguntas desde el Congreso de Estados Unidos

Una audiencia reciente del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes en la que se analizó la relación entre México y Cuba, en particular el suministro de crudo y la contratación de médicos cubanos.

La congresista cubanoamericana por Florida, María Elvira Salazar, quien preside este Subcomité, pidió a México dejar de ayudar a las dictaduras de Venezuela y Cuba y ponerse del lado de EEUU en defensa de la libertad, la democracia y el futuro de la región. “Nuestro hemisferio necesita líderes, no espectadores”, destacó Salazar.

En una publicación en su cuenta en X, el también congresista cubanoamericano por Florida, Carlos Giménez, advirtió que si el “gobierno de Claudia Sheinbaum en México sigue socavando la política de USA en enviarle petróleo a la dictadura asesina en Cuba, implementaremos severas consecuencias para el comercio entre nuestros países”.

“No se puede estar con Dios y el Diablo”, escribió.

En noviembre pasado, Giménez envió sendas cartas a los Secretarios de Estado y del Tesoro pidiéndoles que tengan en cuenta los envíos de crudo mexicano a la Isla durante el proceso de renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en español).

En la misiva, Giménez cita un reporte del Miami Herald que informa sobre “más de tres mil millones de dólares en petróleo enviados al régimen de Cuba tan solo entre mayo y agosto de este año. Estos envíos no solo socavan la política de EEUU, sino que muy probablemente también son ilegales”.

“EEUU no debe permitir que su socio comercial más cercano continúe financiando regímenes que albergan, financian y/o facilitan organizaciones criminales terroristas transnacionales”, le dijo Giménez a los secretarios Rubio y Bessent.

Impacto en Cuba

Consultado por Martí Noticias, Jorge Piñón, experto petrolero e investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Austin, asegura que “no se conoce de un acuerdo de suministro entre CubaMetales y/o Pemex o Gasolineras Bienestar”, las compañías supuestamente implicadas en el negocio.

“Especulamos que no es un acuerdo que se paga con moneda dura (divisas), sino que puede ser un trueque de productos y servicios por petróleo, similar al que Cuba tiene con Venezuela. Pero todo esto pura especulación”, añadió.

Acerca del impacto que tiene el suministro del crudo mexicano en la demanda en Cuba, Piñón afirmó que los actuales niveles de exportación solo representan un “estimado ocho por ciento (5,000 barriles diarios) del déficit. Durante los años 2023, 2024 y principios de 2025 representaba el 37 por ciento del déficit (22,000 barriles diarios)”.

No es primera vez que la presidente Sheinbaum es cuestionada por su relación con la dictadura cubana, la cual asegura que mantendrá. La semana pasada aseguró a la prensa de su país que los acuerdos con Cuba no tienen por qué influir en “la relación con Estados Unidos porque es una decisión soberana”.