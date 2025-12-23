La pregunta que sigue sin responder Sheinbaum sobre envío de combustible a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Los supuestos convenios firmados entre el gobierno de México y la dictadura cubana han generado polémica en los medios locales mexicanos, tras cuestionamientos surgidos entre legisladores en Washington, DC.



El pasado 16 de diciembre, durante su habitual Mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum respondió preguntas al periodista Jorge Chaparro, de Meganoticias.



“En la unidad de investigación de Meganoticias nos dimos a la tarea de rastrear los contratos. No los tienen PEMEX, no los tiene la Secretaría de Energía, los tiene una empresa llamada Gasolinas del Bienestar”, le comentó.



De acuerdo con Chaparro, “esta empresa fue creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para exclusivamente venderle petróleo a Cuba. Es una empresa privada que opera con capital público”, le dijo.



“¿Cómo funciona una empresa privada, con dinero público, con funcionarios públicos, pero como es privada no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene?”, le preguntó a Sheinbaum, lo que provocó una respuesta tajante de la Presidente: “Estás equivocado”.



En una entrevista con el programa radial Nuestra América, de Martí Noticias, conducido por Ricardo Espinosa, el periodista Jorge Chaparro habló sobre este tenso momento con la primera mandataria de México.





¿Le dejó satisfecha la respuesta de la presidente Sheinbaum cuando le dice que usted estaba equivocado?



“Pues no deja satisfecho esta respuesta, porque la pregunta era muy clara, o sea, yo lo que le había pedido a la Presidenta era que nos explicara cómo una empresa privada o una empresa pública no querer dar información. Esto en el Derecho mexicano no es algo común. Pero yo evité mencionar la palabra ilegal porque podría haber un fundamento legal que le diera vida a este tipo de empresas y efectivamente, eso fue lo que me mencionó la presidenta, que hay en la Ley de Petróleos Mexicanos un apartado en el que se permite este tipo de empresas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacen empresas privadas con dinero público que administran funcionarios del Gobierno federal? Esa es la pregunta que sigue sin responder”.



La empresa es Gasolinas del Bienestar y la presidente enfatizó en que no había nada extraño, que no estaba fuera de la ley, pero también reaccionó cuando supo que usted no había tenido acceso a los contratos.



“Así es, porque esta empresa es privada con capital variable. Pero ese capital variable, el 99% de las acciones fueron aportadas por Petróleos Mexicanos, y el 1% restante son acciones que adquirió o que puso en esa sociedad una empresa filial de Petróleos Mexicanos. Esto quiere decir que al final del día el 100% de las acciones ahí contenidas en esta empresa son de capital público, de capital de Petróleos Mexicanos. Esto es lo que convierte a esta empresa en algo especial, porque la empresa es 100% capital de Petróleos Mexicanos, administrada por funcionarios de Petróleos Mexicanos. Es un poco como la alegoría que hacen de que, si ‘grazna como pato, camina como pato y tiene plumas y pico de pato’, pues no puede ser otro animal”.



Pero usted es el único medio, el único periodista que se había preocupado porque se esclarezca este tema, por saber cómo se estaba manejando el petróleo de los mexicanos.



“Hasta este momento era el único ahora, bueno, pues a partir de este reportaje que publicamos acá en Meganoticias ha llamado la atención de un gran número de periodistas que comienzan a cuestionar a la presidenta sobre esta relación comercial que tiene México con Cuba. Hay partes ciertas en lo que dice la presidenta y eso es conocido desde hace mucho. Las filiales en Petróleos Mexicanos no son nuevas, no son recientes, salvo Gasolinas del Bienestar, que se creó durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2022. Ella dijo que están tratando de eliminarlas o de liquidarlas. En eso tiene razón, pero no es creíble que quieran eliminarlas cuando crean nuevas. Pero además el cuestionamiento surge en julio de este año, porque ya hay señalamientos de congresistas norteamericanos que advierten sobre este comercio con Cuba y que podría pegarle al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.



La congresista María Elvira Salazar ha sido una de esas voces que cuestionan el envío de petróleo mexicano a Cuba. Salazar ha hablado también de tener esto en cuenta en la renegociación del T-MEC.

“La pregunta iba encaminada en este sentido, o sea, si no tendríamos problema con Estados Unidos y Canadá por haber vendido esta gasolina a Cuba. Pero al hacerlo a través de una empresa privada, Pemex dice, ‘bueno, pues yo no le vendí, le vendió una empresa privada’, pero es tuya, ‘sí, pero es privada’. Ese es el punto, ahí es donde pueden engañar a Estados Unidos”.



¿Ha tenido usted contacto con la Secretaría de Energía o con el director de PEMEX? Porque creo que hasta la propia presidente ofreció tender este puente para dilucidar cualquier tipo de sombra o duda que se tenga sobre el tema.

“Hasta este momento no, lo que prometió la presidente es que iban a ir a la Conferencia Mañanera y ahí van a explicar todos estos temas. Yo estoy esperando, porque así lo ha manejado el gobierno, su política de comunicación es a través de la Conferencia Mañanera, donde asisten los funcionarios y ahí podemos seguir en los cuestionamientos que pudiéramos tener”.



México ha reducido los envíos a Cuba. ¿A qué obedece esto?



“En parte a que bueno, ya fue expuesto el tema de manera abierta y pública, puede deberse también a cuestiones de que Estados Unidos ha iniciado un bloqueo a Venezuela y México estaría temiendo que pudiera haber un bloqueo también a embarques mexicanos, eso todavía no lo sé, no lo hemos esclarecido todavía”.



¿Hasta dónde piensa llegar usted y su medio Meganoticias para dar claridad a este asunto?



“Mis preguntas siempre van en el mismo tono, no pretendo tener un trato especial por parte del gobierno, simplemente son preguntas que creo haría cualquier periodista y cualquier persona se las hace, ‘por qué le regalamos petróleo a Cuba o se lo vendemos de manera muy barata, cuando en el país tenemos carencias que no son subsanadas. De manera igual, no baja la gasolina en México. Esa es una de las preguntas que yo creo que cualquier persona se hace”.



También está el tema de los médicos cubanos en México.



“Es la misma situación, se han pedido los contratos, saber a quién le estamos pagando, si realmente a cada uno de los médicos que llegan a nuestro país o si se envía un recurso completo, es decir, un paquete de pagos al gobierno cubano y él se encarga de entregarle el dinero. Hay una parte que ha dicho el Seguro Social que es él. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el responsable de este programa, de que a cada médico se le está pagando en México, pero de esto no tenemos certeza porque no tenemos los contratos y los médicos cubanos no sabemos en dónde están y las funciones que realizan”.