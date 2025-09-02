Trump anuncia traslado del Comando Espacial de Colorado a Alabama

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump anunció este martes que el Comando Espacial de EEUU (SPACECOM) trasladará su sede de Colorado a Alabama.

“El Cuartel General del Comando Espacial se trasladará a la hermosa ubicación de Huntsville, Alabama, que a partir de ahora será conocida como la Ciudad de los Cohetes”, declaró Trump.

"Esto generará más de 30.000 empleos en Alabama... Y probablemente mucho más que eso, y cientos de millones de dólares en inversión... Lo más importante es que esta decisión ayudará a Estados Unidos a defender y dominar la alta frontera, como la llaman", añadió.

Alabama y Colorado han luchado durante mucho tiempo para obtener el Comando Espacial por lo que este representa para la economía local.

Trump explicó este martes que cuando creó la Fuerza Espacial durante su primer mandato, planeó establecer su sede en Alabama, pero que el gobierno de Biden la estableció en Colorado.

El SPACECOM, del Departamento de Defensa, es responsable de todas las operaciones militares en el espacio. Está integrado por personal de múltiples ramas, como el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Las funciones del Comando Espacial incluyen operaciones como la habilitación de la navegación por satélite y la comunicación entre tropas, así como la alerta sobre lanzamientos de misiles.