Estos son los puntos clave de las conversaciones entre Trump, Zelenskyy y los líderes europeos

El encuentro este lunes en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy arrojó optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que pondría fin a una guerra de más de tres años.



Tanto Zelenskyy como Trump calificaron de "muy buenas" las conversaciones, que transcurrieron en un ambiente cordial.

Estos son los puntos más significativos de las reuniones, que incluyeron un intercambio con varios líderes europeos.

1. Diálogo entre Putin y Zelenskyy sobre la mesa

Al final de las reuniones del lunes, el presidente Trump afirmó que ha iniciado los preparativos para una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.



“Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenskyy. Tras dicha reunión, celebraremos un Trilat (reunión trilateral), en la que participarían los dos presidentes y yo”, escribió Trump en su red Truth Social.

Zelenskyy, por su parte, dijo que Ucrania está "lista" para una discusión trilateral.



2. Garantías de seguridad para Ucrania



“Abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”, dijo Trump tras la reunión multilateral con Zelenskyy y otros 7 líderes europeos.

"Son la primera línea de defensa porque están ahí", dijo Trump en referencia a los aliados europeos: "Pero vamos a ayudarlos. Y también estaremos involucrados".

Añadió luego que Putin había aceptado la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania.

Varios de los líderes europeos tocaron este tema, al apuntar que Ucrania necesitaría garantías de seguridad similares a las de la OTAN como un escudo contra futuras agresiones. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más allá al afirmar: "Cuando hablamos de garantías de seguridad, también hablamos de la cuestión de la seguridad del continente europeo".

Zelenskyy dijo a la prensa que parte de estas garantías de seguridad implicaría un acuerdo de armas entre Estados Unidos y Ucrania por valor de 90 mil millones de dólares. Añadió que esto incluiría armas estadounidenses que Ucrania no posee, como sistemas de aviación, sistemas antimisiles y otras cosas que no revelaré.



El presidente ucraniano añadió que estas garantías de seguridad podrían concretarse un plazo de 10 días.



3. Un alto el fuego es necesario, insistieron los europeos

Aunque el presidente Trump había dicho antes, tras la histórica cumbre en Alaska con Putin el 15 de agosto, que “la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, no a un mero alto el fuego, que a menudo no se sostiene”, los líderes europeos insistieron el lunes en que la tregua era necesaria.



El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló en la reunión con Trump que los líderes europeos están deseosos de ver un alto el fuego antes de que se celebren más conversaciones.

"No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego, así que trabajemos en ello e intentemos presionar a Rusia", dijo Merz.

Trump, por su parte, opinó que no creía necesario un alto el fuego, pero tampoco lo descartó. "Sé que sería bueno, pero también entiendo estratégicamente que, bueno, algún país no lo quiera", dijo.

4. Un tono cordial y optimista

El tono de las conversaciones de este lunes contrastó con el encuentro de febrero pasado en la Casa Blanca entre el presidente Trump, Zelenskyy y el vicepresidente JD Vance.

Esta vez, Zelenskyy vistió un elegante traje negro en lugar de su tradicional look estilo militar y agradeció reiteradas veces al presidente Trump por su esfuerzo en las negociaciones de paz.

En el encuentro con periodistas en el Despacho Oval, antes de las conversaciones, hubo sonrisas y momentos filiales.

Zelenskyy agradeció a la primera dama, Melania Trump, por la carta enviada a Putin, en la que le pide ponga fin a la guerra para salvaguardar a los niños ucranianos. Correspondiendo al gesto, el presidente de Ucrania entregó a Trump una carta de su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania.

Al final de las conversaciones, ambos mandatarios expresaron satisfacción y optimismo.

"Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", dijo Zelenskyy.



"Tuve una muy buena reunión con distinguidos invitados", señaló, por su parte, el presidente Trump. "Todo el mundo está muy contento con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania", añadió en un post en Truth Social.

Trump dijo que el encuentro del lunes fue "un muy buen primer paso" para poner fin a una guerra que ya dura casi cuatro años.