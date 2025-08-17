Líderes europeos acompañarán a Zelenskyy a mitin con Trump en la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, viajará a Washington acompañado de los principales líderes europeos para asistir a un encuentro crucial en la Casa Blanca, este lunes, con el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la histórica cumbre en Alaska Trump-Putin.



Entre los enlistados en el convoy de apoyo al líder ucraniano se cuentan el presidente francés, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, confirmaron los asistentes, citan reportes de prensa.

Von der Leyen informó en X que recibiría al mandatario ucraniano en la tarde del domingo en Bruselas. "A petición del presidente Zelenskyy, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana [lunes"], añadió.

Un breve video de la reunión con la presidenta de la Comisión Europea aparece publicado en las redes sociales de Zelenskyy.

"Hoy, juntos y en diversos formatos, estamos decidiendo qué debatiremos en Washington, D. C. Es crucial que Europa se mantenga tan unida como lo estuvo en 2022. Esta unidad contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme", escribió el líder ucraniano en la red social X.

Zelenskyy dijo que, con Von der Leyen, habló de "la necesidad de un alto el fuego para las siguientes medidas diplomáticas, garantías de seguridad efectivas para Ucrania y la continuación de la presión sancionadora sobre Rusia para limitar su potencial futuro".



"Agradezco personalmente a Ursula y a toda Europa que nos apoya en nuestra búsqueda de un fin justo a esta guerra", concluyó su mensaje.

El sábado, Macron señaló en un comunicado tras la cumbre en Alaska que los líderes europeos continuarán colaborando estrechamente con Trump y Zelenskyy con un espíritu de unidad y responsabilidad. "Francia permanece firmemente al lado de Ucrania", afirmó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también confirmó que viajaría a Whasington para la reunión con Trump el lunes. Otros reportes señalan que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría planeando asistir.

El presidente Trump reafirmó este sábado su intención de avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Ucrania. En su red Truth Social, escribió que “la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, no a un mero alto el fuego, que a menudo no se sostiene”.

El presidente estadounidense señaló que, si el encuentro de este lunes con Zelenskyy resulta positivo, se organizará una cumbre trilateral entre EEUU, Rusia y Ucrania para ultimar los detalles del acuerdo.