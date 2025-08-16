Presidentes Trump y Putin hablan de una reunión positiva en la que se lograron algunos acuerdos

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso, el presidente Vladimir Putin, se dirigieron este viernes a la prensa tras su histórica reunión en Alaska, sin dar detalles de la misma y sin responder preguntas.

Ambos calificaron el encuentro de positivo.

El presidente Trump dijo que él y Putin no llegaron a un acuerdo sobre el aspecto "probablemente más significativo" de su reunión, pero que había muy buenas posibilidades de llegar a eso.

“Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos y sólo quedan unos pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo. Pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”, dijo Trump a los periodistas en Anchorage, Alaska.

Asimismo anunció que estaría llamando prontamente al presidente ucraniano, Vlodimir Zelensky, a la OTAN y a “otros” para informarles de la reunión.

“Realmente hemos logrado un gran progreso hoy. Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin”, añadió.

Trump dio las gracias a Putin y expresó que esperaba verle muy pronto, a lo que el mandatario ruso contestó en inglés: “La próxima vez en Moscú”.





En un cambio de protocolo, fue el presidente Putin quien habló primero agradeciendo al presidente Trump por convocar la reunión y expresando que ve el deseo del mandatario estadounidense de “entender la esencia del conflicto”.

Afirmó que es necesario eliminar las causas principales de la guerra para que la guerra en Ucrania termine.

“La situación en Ucrania está relacionada con amenazas fundamentales a nuestra seguridad... Estamos convencidos de que, para que la solución sea duradera y a largo plazo, necesitamos eliminar todas las causas principales de ese conflicto”.

Asimismo añadió que está de acuerdo en que debe garantizarse la seguridad de Ucrania.

“Coincido con Trump en que debe garantizarse la seguridad de Ucrania, y, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar en ello”, declaró. “Espero que el acuerdo que hemos alcanzado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz”.

El presidente Trump recibió a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que es su primer cara a cara desde el año 2018.

Tras un primer apretón de manos, ambos líderes caminaron hasta un podio con las letras 'Alaska 2025', donde han vuelto a posar ante las cámaras y finalmente han entrado en el coche presidencial que les ha conducido hacia el Centro de Eventos Arctic Warrior.

En la reunión entre los dos líderes --que dejó fuera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski—estuvieron presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Del lado ruso estuvieron su Ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov.