"Creo que algo saldrá de la cumbre"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para para una importante cumbre presencial destinada a una posible resolución de la guerra de Rusia contra Ucrania.
“Nos llevamos bien. Hay un buen nivel de respeto entre ambas partes y creo que algo saldrá de la cumbre”, declaró el presidente Trump a bordo del avión presidencial en ruta a la ciudad de Anchorage.
El presidente dijo que no negociaría en nombre de Ucrania en su reunión del viernes y que dejaría que Kiev decida si participa en intercambios territoriales con Rusia.
Lavrov en Anchorage: "Nuestra postura es clara"
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no especuló sobre los resultados que podrían salir de la reunión de este viernes y señaló que Moscú llega a la cita con "una postura clara y definida".
"No nos adelantamos a los acontecimientos", ha declarado Lavrov, que forma parte junto a los ministros de Defensa y de Finanzas del grueso de la delegación que participará en la cumbre.
"Nunca intentamos anticipar el resultado de las negociaciones. Sin embargo, lo que sí sabemos es que tenemos argumentos que podemos aportar al debate y que nuestra postura es clara. La presentaremos".
Trump habla de su objetivo en esta reunión: "Lo hago para salvar muchas vidas"
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, de camino a Alaska declaró sus verdaderas motivaciones para esta cumbre.
"No hago esto por mi salud. No la necesito. Me gustaría centrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas".
VIDEO. Trump parte hacia Alaska para el histórico encuentro
✈️ El presidente Donald J. Trump parte de Washington, D.C., rumbo a Alaska para una cumbre histórica. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF
— La Casa Blanca (@WhiteHouse) 15 de agosto de 2025