El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para para una importante cumbre presencial destinada a una posible resolución de la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Nos llevamos bien. Hay un buen nivel de respeto entre ambas partes y creo que algo saldrá de la cumbre”, declaró el presidente Trump a bordo del avión presidencial en ruta a la ciudad de Anchorage.

El presidente dijo que no negociaría en nombre de Ucrania en su reunión del viernes y que dejaría que Kiev decida si participa en intercambios territoriales con Rusia.