El pedido urgente de Melania Trump en carta de paz a Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, envió una emotiva carta al presidente ruso Vladimir Putin en la que, al abogar por el bienestar y salvaguarda de los niños del mundo, urge al mandatario a firmar la paz con Ucrania para salvaguardar el eslabón más débil de la guerra, sus niños.

La misiva fue entregada en las manos de Putin antes de la cumbre del viernes en Alaska entre el presidente Donald Trump y el líder ruso, dijo en un reporte Fox News Digital.

"Estimado Presidente Putin: Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan por casualidad en la campiña rústica de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro", así comienza la primera dama su carta, citada por la cadena de noticias estadounidense.

Melania expone en la misiva la obligación, como padres y líderes, de crear un mundo digno, en el que cada alma pueda despertar a la paz y el futuro esté protegido. Y le recuerda a Putin que la inocencia y pureza de los niños está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología.

La primera dama estadounidense aboga en su carta por los niños que se ven obligados a reír en silencio, en medio de la oscuridad generada por "fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro".

"Sr. Putin, usted puede… restaurar su risa melódica sin ayuda de nadie", afirma Melania Trump.

Y concluye: "Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará más que servir solo a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, está capacitado para implementar esta visión de un plumazo hoy mismo. Es hora".

En su rol de primera dama de EEUU, Melania Trump ha impulsado iniciativas que se centran, principalmente, en el bienestar de los niños, en particular a través de su campaña "Be Best" (Sé mejor), lanzada en 2018, durante el primer término de Trump en la presidencia.

La iniciativa se centra en tres pilares principales: el bienestar de los niños (incluida la salud social, emocional y física), la seguridad en línea y la prevención del abuso de opioides.

Melania es también una defensora de los esfuerzos para proteger a los niños en internet. La primera dama organizó una mesa redonda en la Casa Blanca con importantes empresas de redes sociales y tecnológicas para discutir el acoso cibernético y la seguridad de los menores en línea.

A continuación, el texto en español de la Carta de paz de la Primera Dama Melania Trump al Presidente Putin:



“Estimado Presidente Putin:



Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan por casualidad en la campiña rústica de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro.



Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sustentar a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos.



Sin duda, debemos esforzarnos por crear un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma pueda despertar a la paz y para que el futuro mismo esté perfectamente protegido.



Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, con el que estoy segura de que estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología.



Sin embargo, en el mundo actual, algunos niños se ven obligados a mantener una risa silenciosa, ajenos a la oscuridad que los rodea, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro. Sr. Putin, usted puede… Restaurar su risa melódica sin ayuda de nadie.



Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará más que servir solo a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, está capacitado para implementar esta visión de un plumazo hoy mismo.



Es hora.



Atentamente,



Melania Trump