Info Martí | Primer acercamiento
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin tuvieron un primer acercamiento personal con el propósito de poner fin a la guerra en Ucrania. Al fin del encuentro ambos se mostraron complacidos y Putin invitó a Trump en inglés: "La próxima vez en Moscú".
Episodios
-
agosto 15, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 15 de agosto del 2025
-
-
agosto 15, 2025
Info Martí | No a la trata de médicos cubanos
-
agosto 14, 2025
Info Martí | Desmitificando al castrismo
-
agosto 13, 2025
Info Martí | Cuba se hunde y GAESA se enriquece
-
agosto 12, 2025
Info Martí | Dólar rompe récord en Cuba
