Trump propone ir directo a un Acuerdo de Paz entre Ucrania y Rusia

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump anunció este sábado su intención de avanzar hacia un Acuerdo de Paz definitivo entre Rusia y Ucrania.

Trump declaró en su red Truth Social que “la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, no a un mero alto el fuego, que a menudo no se sostiene”.

Este anuncio se dio tras la cumbre de alto nivel con Vladimir Putin en Alaska, y antes de una reunión programada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Washington D.C.

También mencionó que si la reunión con Zelenskyy resulta positiva, se organizará una cumbre trilateral entre EE.UU., Rusia y Ucrania para ultimar el acuerdo.

Por su parte, Zelensky dijo que se reunirá con Trump en Washington este lunes después de que ambos tuvieran una “larga y sustancial conversación”.

El ucraniano compartió el deseo de lograr una paz duradera, y no simplemente una pausa entre invasiones rusas.

Trump advirtió que si Rusia se niega a participar en la cumbre trilateral, podrían imponerse sanciones económicas “muy graves”.

Esto ocurre mientras Putin afirmó este sábado en una reunión en el Kremlin que apuesta por "la posible solución de la crisis ucraniana sobre una base justa".

Según dijo, en su reunión con Trump pudo "hablar sobre la génesis, las causas de esta crisis".

Los líderes europeos que participan en la "Coalición de Voluntarios", entre ellos el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, entre otros, también expresaron su deseo de una "paz justa y duradera."

En una declaración conjunta tras la reunión de Trump y Putin dijeron estar dispuestos a trabajar con el presidente Trump y el presidente Zelenskyy en pro de una cumbre trilateral con apoyo europeo".