Trump quiere una rápida reunión tripartita con Putin y Zelensky tras la cumbre de Alaska

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras su encuentro en Alaska el viernes con el líder ruso.

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente (Vladimir) Putin, el presidente (Volodymyr) Zelensky y yo, si desean mi presencia”, expresó en declaraciones a la prensa.

No obstante, aclaró que puede que un segundo encuentro no se celebre si no "obtienen las respuestas" que desean en la cumbre en Alaska.

Por otro lado, el presidente estadounidense ha afirmado que "habrá consecuencias muy graves" si su homólogo ruso no acepta un cese de los combates en Ucrania.

Aunque no explicó las consecuencias, el presidente ha advertido en el pasado que habrá duras sanciones económicas si no se logra ningún avance.

Este miércoles, Trump se unió a una teleconferencia con líderes europeos, incluido el mandatario ucraniano, para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de EEUU calificó de “buena” y “amable” la conversación.

Los líderes europeos pidieron a Trump que las conversaciones con su homólogo ruso empiecen por plantear un alto el fuego en la guerra en Ucrania, y no dejar fuera Zelensky de futuras rondas de negociación para poner fin al conflicto.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró en un mensaje en redes sociales que europeos y norteamericanos están "unidos" en empujar el final de la "terrible guerra" contra Ucrania y en lograr una paz "justa y duradera", afirmando que ahora "la pelota está en el tejado de Putin".

"Aprecio el liderazgo de Trump y su estrecha coordinación con los aliados", recalcó.