Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska

El presidente Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán la próxima semana en Alaska, Estados Unidos.

Ambos líderes se reunirán el viernes 15 de agosto, según informaron ambas partes.

Trump lo anunció en redes sociales: "La tan esperada reunión mía, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. ¡Gracias por su atención!", escribió.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó la programación de la reunión y describió a Alaska como un lugar "lógico". Ese estado comparte fronteras terrestres con Canadá y fronteras marítimas con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que cualquier solución negociada en ese encuentro sobre las condiciones para poner fin a la guerra debe incluir a su país.

En un comunicado publicado en Telegram el sábado, el presidente ucraniano dijo que "los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante".

"Cualquier solución que vaya en nuestra contra, cualquier solución que no incluya a Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz", declaró el mandatario del país invadido por Rusia en febrero de 2022.