Trump y Putin podrían reunirse pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso, Vladimir Putin, parecen estar en camino de celebrar su primera reunión desde que Trump asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero.

Yuri Ushakov, asesor de Putin, dijo el jueves que habían llegado "a un acuerdo de principio para celebrar una reunión bilateral al más alto nivel en los próximos días".

Trump afirmó el miércoles que existía una alta probabilidad de que se reuniera con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Aún no hemos determinado dónde. Pero hoy tuvimos muy buenas conversaciones con el presidente Putin. Y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, cerrar ese camino", comentó el presidente en declaraciones ante la prensa.

"Ese camino fue largo y sigue siendo largo, pero hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto", agregó.

Trump indicó además que Estados Unidos, a través de su enviado, Steve Witkoff, había mantenido conversaciones con Putin.

"Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladimir Putin. ¡Se lograron grandes avances!", declaró Trump en una publicación en Truth Social.

El asesor de política exterior de Putin, Yury Ushakov, también afirmó el jueves que los presidentes Putin y Trump se reunirán en los próximos días, añadiendo que los preparativos para el encuentro habían comenzado y que ambas partes ya habían acordado la sede en principio, aunque no dio detalles.

Putin sugirió que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", comentó en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Trump ha estado intentando ayudar a negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha prolongado durante años.

En los últimos días, dio un plazo a Rusia para que alcance un acuerdo de paz o enfrentará nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso.

Trump dio un paso clave en esa dirección el miércoles al imponer un arancel adicional del 25 % a las importaciones de India, alegando las continuas importaciones de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.