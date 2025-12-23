Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Si se hace el fuerte, será la última vez”

Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Si se hace el fuerte, será la última vez”
Embed
Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Si se hace el fuerte, será la última vez”

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00
Enlace directo

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con “la armada más grande que hemos tenido jamás” y lanzó una advertencia al dictador venezolano Nicolás Maduro. “Él puede hacer lo que quiera… está bien. Pero si se hace el fuerte, será la última vez que pueda hacerse el fuerte”, afirmó.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG