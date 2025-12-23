Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Si se hace el fuerte, será la última vez”
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con “la armada más grande que hemos tenido jamás” y lanzó una advertencia al dictador venezolano Nicolás Maduro. “Él puede hacer lo que quiera… está bien. Pero si se hace el fuerte, será la última vez que pueda hacerse el fuerte”, afirmó.
